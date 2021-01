Al ofrecer una disculpa a los presidentes del sector empresarial por su comentario de "doble cara", René Sánchez Galindo no se detractó.

El encargado de la Secretaría de Gobernación pidió también trabajar en conjunto a los líderes del sector privado.

Además dijo que durante este día se reunirá con los dirigentes empresariales y ahí específicamente realizará señalamientos.

#Ahora 💡 El encargado de @GobernacionPue, @ReneSGalindo, ofrece una disculpa al sector empresarial por llamarlos "doble cara", pero enfatiza que no se retracta.



Vía @jamsmilan 📹 pic.twitter.com/ROkceIhW7p — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) January 6, 2021

Refrendó que la indicación la realizó en lo general, no en lo particular, pero en la reunión que sostendrá en las próximas horas hablará sobre sus señalamientos con pruebas.

Priorizó que la pandemia del Covid-19 ha sacado lo mejor y lo peor de las personas.

"Me refería a la actitud de ellos, es en general; no hice señalamiento específicos sino una manifestación en lo general, (esta pandemia) ha sacado lo mejor y lo peor; si se ofendieron pido una disculpa pero no es un retractamiento".

Bajo ese panorama refrendó que los casos específicos serán precisados durante la reunión para aclarar el caso.

No reciben pago de ambulantes

Al referirse al cobro o moches que personal de Vía Pública supuestamente recibe de los ambulantes para instalarse, negó las acusaciones.

Pero aclaró que es la Tesorería la que recibe los pagos de derechos, al ejemplificar el caso de vendedores de mercados temporales por estar completamente regularizados o en otras épocas antes de la confusión que se generó por los decretos en el caso de La Margarita.

Dijo que su dependencia no ha tolerado la corrupción ni el relajamiento del personal saludando a los ambulantes que es dado de baja por esa actitud.

Pidió a los ciudadanos que han denunciado esa irregularidad a presentar las pruebas y a denunciar, incluso anónimamente.

"No se ha tolerado ninguna corrupción; en ningún caso reciben dinero sino en la tesorería municipal se recibe el pago de derechos por ejemplo de mercados temporales por estar regularizados, no se permiten corrupciones, incluso se han dado de baja a servidores públicos por romper protocolos o relajarse en ellos; si hay pruebas que se denuncie".

Reiteró mantener el diálogo a todos los sectores productivos a trabajar en el control de la pandemia generada por el Covid-19.