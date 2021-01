Tras registrarse la toma del Capitolio, la tarde del miércoles, congresistas demócratas, republicanos, sectores económicos, gobernadores y hasta ex colaboradores de su gobierno, exigieron la aplicación de la enmienda 25 y con ello poner fin al mandato de Donald Trump.

La enmienda mencionada, fue aprobada en 1967, contiene cuatro apartados y se detalla el proceso para remover al presidente en caso de que lo determine el vicepresidente y la mayoría del gabinete.

Es decir, Mike Pence debería enviar una carta al integrante más veterano del Senado, el republicano Chuck Grassley y a la líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. En ella debería aclarar que Trump "es incapaz de desempeñar las funciones y obligaciones de su cargo".

Uno de los primeros en pronunciarse por la salida de Trump fue el congresista por Californai, Ted Lieu, lo propio hizo el gobernador republicano de Vermont, Phil Scott.

Dear @VP @Mike_Pence: The President of the United States continues to be detached from reality. You know it. I know it. We all know it.



You need to start the 25th Amendment process now to remove @realDonaldTrump. That’s why the Amendment exists, for situations like today. https://t.co/4RH3RtfVa8