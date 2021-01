Este jueves, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa informó en redes sociales que tras realizarse la prueba de coronavirus esta resultó positiva, sin embargo, reportó encontrarse estable de salud.

Al respecto, el mandatario estatal se realiza de manera constante los chequeos necesarios para detectar si ha contraído la enfermedad, esto debido a las actividades que realiza diariamente.

Como parte de las acciones de prevención, me realicé la prueba COVID-19; he dado positivo. Estaré aislado y seguiré las recomendaciones de salud. Me encuentro bien, estaré atento y dando seguimiento desde Oaxaca a las funciones que como gobernador me corresponden.