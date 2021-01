El gobernador, Miguel Barbosa, exhortó a los hospitales privados a mostrar un comportamiento humano y no mercantil, luego de que los nosocomios ya no quieren atender hasta su recuperación final a los pacientes Covid-19, incluso en algunos casos quieren garantías de pago para atenderlos.

En conferencia de prensa, el mandatario local advirtió que no le va a faltad ni voluntad ni decisión para intervenir los hospitales privados, a quienes abusen de la condición de los pacientes Covid-19, pues dijo que esta pandemia no debe verse como un negocio.

“El negocio del Covid ha sido de los laboratorios, farmacéuticas y hospitales, puede llegar el momento que utilicemos la autoridad del estado para intervenir a los hospitales privados y no me va a faltar ni voluntad ni decisión para intervenir a los hospitales privados, se los advierto, que no empiecen a jugar de que no, de que váyanse, no se acabó, estamos en un estado de emergencia, así de simple”, dijo.

El gobernador lamentó que algunos hospitales, farmacéuticas y laboratorios privados estén asumiendo esta pandemia del Covid-19 como una oportunidad para hacer negocios, cuando deberían actuar con humanidad.

“Los privados nos están queriendo mandar a sus pacientes, no yo les recomiendo que atiendan a los pacientes que tienen hasta su recuperación total y no vean el hecho del pago o garantía del pago como condición para tenerlos en sus instalaciones, humanidad y solidaridad”, dijo el mandatario local.

El jefe del Poder ejecutivo Estatal hizo el llamado a los hospitales privados a que asuman esta pandemia con responsabilidad y que vean por el bien de la gente, más no vean a los pacientes como un negocio.