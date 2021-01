Después del anuncio de este viernes dado por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, sobre la extensión del decreto Covid por dos semanas más, vía WhatsApp se ha difundido la noticia falsa del regreso del Hoy No Circula a la entidad.

A través de redes sociales, la Secretaría de Movilidad y Transporte señaló que la información de la imagen es completamente falsa, pues no se ha establecido ningún decreto que ordene la implementación del programa vehicular a partir del 11 de enero.

#Importante



Circula en redes sociales una imagen que anuncia el programa No Circula en #Puebla. Queremos aclarar que dicha información es completamente FALSA, no se ha establecido dicho decreto en la entidad, compartamos esta publicación para no abonar a la desinformación. pic.twitter.com/UHOjiqomkC