Aunque el gobernador Miguel Barbosa Huerta no vinculó al senador Alejandro Armenta Mier con Cristian "N", alias “El Grillo”, reconoció que este delincuente construyó lazos con políticos poblanos, "esto no es un invento del gobierno estatal sino es una realidad".

En conferencia de prensa, el mandatario poblano fue cuestionado en torno a las aspiraciones del senador Alejandro Armenta Mier a la presidencia municipal de Puebla, por lo que dijo que esto enriquece la participación política al interior de Morena.

“No soy quien deba pronunciarse sobre el interés de personas, de personajes de hombres o mujeres en sus aspiraciones por la búsqueda de candidaturas, para mí, el interés que expresó el senador Armenta lo veo bien, creo que enriquece esta selección del mejor contendiente de este cargo por el que se interesa”, dijo el mandatario local.

El gobernador señaló que el senador morenista siempre está interesado en participar para todos los cargos, por lo cual vio bien el hecho de que ahora muestre su interés rumbo a la alcaldía de Puebla: “Él siempre se ha interesado en todos los cargos, veo bien que todos muestren su interés. Que gane el mejor o la mejor”, declaró.

A pregunta expresa con respecto a un vínculo entre “El Grillo” y Armenta Mier, el mandatario poblano reconoció que este delincuente, quien presuntamente heredó el liderazgo a su esposa Carolina "N", alias “La Patrona”, se vinculó a varios personajes de la política poblana, aunque no directamente a su compañero de partido.

“El tema de las relaciones que El Grillo construyó en la política no es un invento del gobierno, es real y creo que debe ser determinada por la autoridad, así de simple, debe ser determinada. El tema de El Grillo es una tragedia, no es un montaje, sus relaciones con profesionistas y con políticos son reales, todos lo vieron, no es un invento de nadie; yo de verdad no vinculo al senador Armenta con nada de esto, pero todo lo demás tiene que acreditarse”, dijo.

Con respecto al proceso electoral el mandatario local refirió que los servidores públicos quienes deseen participar tendrán que cumplir la Ley Electoral y separarse 90 días antes de las elecciones del 6 de junio.