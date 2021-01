El senador Alejandro Armenta Mier se deslindó de Cristian "N", alias “El Grillo”, afirmando que conoce a muchos comerciantes y líderes de mercados y centrales de abasto, porque a lo largo de su trayectoria como político ha tenido contacto con mucha gente, pero no está al tanto de las actividades ilícitas que realicen fuera de su labor cotidiana. Asimismo, el legislador federal convocó a la unidad de los militantes de Morena para lograr una candidatura fuerte rumbo a la presidencia municipal de Puebla.

En conferencia de prensa, Armenta Mier rechazó cualquier vínculo con bandas delincuenciales: “Yo no tengo ninguna relación con delincuentes en Puebla, ojo ¡eh!, no tengo relación delictiva, puedo conocer a personas como te conozco a ti, como conozco a muchas personas, pero no sé lo que hagas fuera de tu trabajo, como no sé lo que hagan otras personas. Yo conozco a todos los líderes de los mercados, de las centrales de abasto porque en 30 años de mi vida pública tengo relación con ellos, pero una cosa es conocer y saludarlos, tomarse una foto y la otra es que participes en actos delictivos, eso es totalmente diferente”, dijo.

El senador se deslindó de Cristian "N", alias “El Grillo”, a pesar de que fue una persona que en 2019 respaldó sus aspiraciones rumbo a la gubernatura, incluso, luego de que Fredy Erazo, a quien considera su amigo, haya sido su defensor, pues dijo que una cosa es conocerlo y otra participar en actividades ilícitas.

“Yo no he participado en ningún acto delictivo y no conozco a ninguna organización criminal y ejerzo mis derechos plenos, el abogado Fredy al que conozco es un ciudadano que ejerce sus derechos plenos”, dijo el senador.

Armenta Mier afirmó que en 30 años de carrera política, primero en las filas del PRI y ahora en Morena, ha conocido a once generaciones de presidentes municipales, políticos, políticas en sexenios federales y estatales, dijo.

“Lo que sí nos debe asombrar es que alguien quiera vincular a un delincuente con una persona, eso sí se llama correo del SAT (…) por lo tanto en lo personal no tengo ninguna preocupación, soy una persona que conoce la ley y que me he conducido con respeto, con moral y con principios; por eso es que si hay alguna observación acudimos a las instancias que corresponde”, dijo.

"Candidatura fuerte y de unidad"

Con respecto a sus aspiraciones políticas rumbo a la presidencia municipal de Puebla, el senador Alejandro Armenta Mier convocó a la unidad de los militantes de Morena, quienes junto con el Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) participarán en las elecciones del 6 de junio.

Señaló que “el propósito es construir en Morena, PT y PVEM una candidatura fuerte en torno a un proyecto con una planilla ganadora; por lo tanto, la valoración que estoy haciendo es en torno a eso”, dijo.

El legislador federal señaló que tiene listo su expediente para, en su caso, participar como candidato, pero no afirmó que se inscriba, pues dijo que es un tema que valora, mas no es un hecho, por lo que insistió en un llamado a la unidad a los aspirantes a este cargo, entre ellos Claudia Rivera, Gabriel Biestro, Alejandro Carvajal, Abraham Quiroz, por mencionar algunos aspirantes a la alcaldía de la capital.

Nombramiento de magistrado

Aunque sin mencionar fechas, Armenta Mier señaló que el Senado de la República por medio de la Comisión de Justicia tendrá que reponer el proceso para nombrar a un nuevo magistrado en el Tribunal Electoral del Estado de puebla (TEEP), luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) echara abajo el nombramiento de Fredy Erazo Juárez.

Después de un proceso que tendrá que realizar la Comisión de Justicia, la Junta de Gobierno del Senado emitirá un acuerdo que debe votarse en el pleno, pero se tendrán que valorar los expedientes de los participantes a este cargo, en 2020.

“Tengo entendido que se tendrá que tomar de los perfiles hombres y mujeres que participaron de la convocatoria en 11 estados de la República, se tendrán que considerar a los que tienen el carácter de elegibles, es un proceso que lleva la Comisión de justicia, no soy integrante de la Comisión de Justicia. La mujer que elijan desde luego que serán la que apoyaremos, el acuerdo que hizo la Jugocopo es un acuerdo de once estados, no sólo de Puebla”, dijo.

El senador señaló que el fallo de los magistrados electorales debe respetarse, por lo que el Senado de la República tiene que reponer el proceso para nombrar a una magistrada, en términos de la equidad de género marcada por el TEPJF.