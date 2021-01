Ante la advertencia de no usar electoralmente los 15 millones de pesos, el Cabildo de Puebla aprobó en su mayoría entregar mil apoyos de 10 mil pesos a negocios formales y dos mil 500 de pesos para cada uno de los ambulantes en tianguis y mercados temporales.

Los regidores, en una acalorada sesión virtual extraordinaria, por votación dividida aprobaron este único punto con el sufragio de calidad de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco. La votación se definió con 11 a favor, dos en contra y nueve abstenciones luego de una discusión que superó las dos horas sobre los apoyos al sector formal y a ambulantes.

La regidora del PAN, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, pidió desarrollar acciones para evitar el uso de recursos electoralmente.

Ante esa sugerencia, más de tres regidores morenistas expresaron su desacuerdo y nuevamente con su discurso desgastado indicaron que los gobiernos de Morena no mienten, no roban y no traicionan.

Los regidores del G5 —Edson Armando Cortés Contreras, Marta Ornelas Guerrero, Rosa Márquez Cabrera, Roberto Eli Esponda Islas y José Luis González Acosta— pidieron ampliar los recursos a 60 millones de pesos.

Los panistas solicitaron aumentar a mil 500 negocios formales y 10 mil pesos cada uno, además de analizar el punto de acuerdo en comisiones. Reprobaron la exclusión en la revisión del proyecto para aportar ideas, además por no pasar por la Comisión de Desarrollo Económico.

"No generar confusión"

Claudia Rivera pidió a los regidores leer y estudiar porque varios no lo hacen y provoca confusión entre la población, denunció.

La panista Carolina Morales calificó de "mentirosa" a la alcaldesa, quien pidió respeto porque nunca dio nombres particulares.

Además, aclaró que este tipo de programas no estaban previstos y derivó del nuevo decreto estatal, debido a que el recurso se pretende llegue lo más rápidamente a los grupos vulnerables.

También, recordó que el recurso es fondo perdido, pues no tendrán intereses como ocurre en otros estados, donde se han entregado apoyos a la palabra o con otros mecanismos más rígidos.

Advirtió que no es suficiente y no existirá cifra que alcance para apoyar a todos, pese a ello, sostuvo que la administración está trabajando desde el año pasado para respaldar a la gran mayoría.

Bajo ese panorama argumentó que hay quienes al amparo de una regiduría no estudian, no trabajan y se cuelgan medallas de otros.

Reveló que algunos llevaron a cabo encuestas en Facebook sin incluir métodos científicos.

“Parece chiste, pero es anécdota y es real. Unos regidores me presentaron una encuesta por Facebook como datos duros, sin metodología, hay personas que al amparo de una regiduría no estudian no trabajan y se cuelgan del trabajo de otros”, terminó.

No trabajan

La titular de la Secretaría General del ayuntamiento, Liza Aceves, indicó que no tiene registro de sesiones de comisiones de regidores desde el 28 de diciembre de 2020 a la fecha.

Mencionó que cuando alguien miente es una dinámica de mezquindad por los tiempos políticos. Agregó que esto es un golpeteo político sistemático.