Gabriel Biestro Medinilla anunció que buscará la candidatura del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal de Puebla capital y adelantó que “me siento capaz” de ganar la contienda interna.

En entrevista en el noticiario nocturno de Televisa Puebla, que dirige Arturo Luna Silva, el presidente del Congreso local también fustigó a los otros aspirantes que, sin humildad, se erigen como los “unificadores” en ese partido.

Gabriel Biestro, quien tuvo sus orígenes en las brigadas juveniles lopezobradoristas que luego fundaron Morena, aseguró que cuenta con méritos para aspirar a gobernar la cuarta ciudad más grande del país, pues además de ser “de la cantera”, ha dado buenos resultados como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la actual LX Legislatura local.

-Te quiero preguntar ya, directo… ¿vas o no vas (por la alcaldía)? -lo interrogó Luna la noche de este lunes.

-Siempre he dicho que habría que esperar los momentos… Yo considero que los tiempos se van acercando, van llegando, y he pensado que sí: sí voy a buscar la candidatura de mi partido y ya será el partido el que lo defina… Sí vamos a participar.

-Ya es una decisión definitiva, ¿cómo llegas a ésta?

-Yo no había querido meterme en todo este trámite de lo que se venía planteando, porque prácticamente desde que llegamos a la legislatura (en septiembre de 2018) están hablando de esto. Cuando salían columnas o me mencionaban, yo lo único que pensaba es en que no quería se atrofiara el trabajo que veníamos haciendo… Pero conforme se van acercando los tiempos, vamos, cada quien, tomando las previsiones.

Resultados legislativos

Gabriel Biestro se refirió a su labor legislativa y dijo que ha dado buenos resultados: “hemos presentado un buen trabajo, hemos estado a la altura de todas y cada una de las circunstancias que se han presentado y siempre del lado de la Cuarta Transformación y del proyecto que estamos construyendo”.

Advirtió que está dispuesto a ir a una contienda interna en Morena, contra otros aspirantes: “que haya una competencia interna, es válido. Tenemos que acostumbrarnos a esa democracia interna, de la que muchas veces muchas instituciones políticas no están acostumbradas, pero lo tenemos que hacer”.

Agregó que, “ser contendientes en una elección interna, no significa enemistarse para siempre. Tenemos que acostumbrarnos a este tipo de proceso y le vamos a entrar”.

-De repente algunos han levantado la mano, aduciendo que están mejor posicionados en las encuestas…

-Que está bien, que todos tienen el derecho. Lo refería hoy en la mañana, cuando me preguntaban en específico sobre el senador (Alejandro Armenta), todos tienen el derecho, pero siempre entrando con humildad. No puedo yo decir que entro para “unificar a todos”, sino cada quien hacer su contienda, su competencia, y ser el partido quien decida, quién es la mejor opción.

“Así es. Y eso no nada más aquí, sino en todas las candidaturas que se van a proponer para 2021. Este proyecto apenas empieza y le han tocado momentos muy complicados, pero debe seguir. Yo me siento capaz de poder ser electo al interior de mi partido, no nada más por la historia, que yo soy de la cantera, sino por todo lo que se ha demostrado en el trabajo”, concluyó.