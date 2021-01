Al manifestar que en Puebla se acabó el perdón político, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, refirió que será la Comisión Nacional de Elecciones de Morena la responsable de calificar los perfiles a candidatos a cargos de elección popular, entre ellos a José Juan Espinosa Torres, quien enfrenta un proceso penal por el presunto desvío de recursos cuando fue presidente municipal de San Pedro Cholula.

Luego del proceso penal que enfrenta el legislador local con licencia, por las denuncias que interpuso la Auditoría Superior del Estado (ASE), situación que lo obligó a separarse de su cargo, el mandatario señaló que los organismos internos de Morena deberán hacer una valoración de los perfiles.

“Le toca calificar a la Comisión de Candidaturas la viabilidad legal de alguien que pudiera estar enfrentando un proceso penal (…) esa época de los perdones políticos ya no existe en Puebla, a quien haya violado la ley se le aplicará la ley sin ninguna restricción y sin abuso, esa es la respuesta respecto a que si hay perdón, no hay perdón porque la ley se aplica, no se aplica caprichosa o subjetivamente”, dijo el mandatario local.

El pasado viernes, ante la Comisión Nacional de Elecciones se registró el diputado local con licencia, José Juan Espinosa Torres como precandidato a diputado federal, esto a pesar del proceso penal que enfrenta.