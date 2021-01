Por intentar apropiarse del predio denominado Zuapaltetla, situado en la entrada del Barrio de Tzocuilac del Municipio de Tecali de Herrera; tráfico de influencias, amenazas e incluso, instar a la violencia entre ciudadanos en contra de los propietarios, acusan al ex alcalde de Puebla, Marco Antonio Rojas Flores. Señalamiento que quedó asentado en la denuncia presentada ante la agencia del Ministerio Publico de dicha demarcación, con el número CDI 355/2020/TECALI.

En entrevista a Intolerancia Diario, el representante y abogado de la familia afectada, Iván Huerta Ramírez expuso que, en repetidas ocasiones, el ex alcalde de Puebla, Marco Antonio Rojas Flores ha intentado apoderarse de un terreno denominado Zuapaltetla de manera violenta e incluso, ha intentado intimidar a los propietarios los hermanos, Garfias Flores.

“El pasado 11 de diciembre de 2020, aproximadamente a las 13 horas, los dueños de dicho predio fueron avisados por vecinos del lugar, que poco más de 15 patrullas de la Policía Estatal se encontraban afuera en compañía de 5 civiles, entre ellos Personal del Juzgado de Tecali de Herrera, Puebla, además se encontraban entre otros abogados que se identificaron como representantes del C. Marco Antonio Rojas Flores.

“Fue el Diligenciarío del juzgado de Tecali de Herrera que iba a proceder a entregar la posesión del predio denominado Hueyatlaco a Marco Antonio Rojas Flores; sin embargo y tal como Figura en documentos oficiales de la familia no corresponde al lugar. El terreno que ellos buscaban se sitúa en la parte de abajo del predio propiedad de la familia afectada Garfias Flores; no obstante, y pese a que Marco Antonio Rojas Flores tiene conocimiento de que la Familia Garfias Flores son los propietarios y en presencia la C. Consuelo Garfias que es la albacea de dicho predio, amagó con apropiárselo y amenazó que de su cuenta corría que ese terreno iba a ser de él.

“Aunado a ello, Marco Antonio Rojas Flores llevó a personas de otros lugares, extraños del Municipio de Tecali, quienes derribaron un cercado que estaba en el predio de Zuapaltetla; además, de tirar varios anuncios que se encontraban en el lugar.

"Es importante mencionar que Marco Antonio Rojas Flores tiene conocimiento de que el predio del cual está obsesionado por apropiarse que es el denominado Zuapaltetla desde toda la vida ha sido propiedad de la Familia Garfias Flores y tan lo sabe, que años antes de que falleciera el Señor Abel Garfias Mota padre de los hoy afectados Hermanos Garfias Flores fue a pedirle que le vendiera ese terreno y Don Abel Garfias le contestó que no lo vendía ya que ese terreno era para sus hijos y que no tenía intención de dejarlos desamparados", refirió.

Acusó también que el ex edil, Marco Antonio Rojas Flores se vale de sus influencias políticas y de su poder económico para hacer de las suyas e intentar despojar a la Familia Garfias Flores de una propiedad que legítimamente y legalmente les corresponde.

"Lo único que piden los hoy afectados Hermanos Garfias Flores, es que deje de molestarlos el ciudadano Marco Antonio Rojas Flores, a fin de re superar La Paz y tranquilidad", finalizó el abogado y representante de la familia afectada.

Cabe mencionar que por los daños ocasionados el pasado 11 de diciembre de 2020 y con el numero n de oficio 1908, solicitan ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla del Ministerio Público de Tepeaca, designe peritos en materia de Avalúos a fin de cuantificar los daños materiales ocasionados en el predio para integrarse a la CDI 355/2020/TECALI.