Nuevamente el nombre del senador con licencia por Movimiento Ciudadano, Samuel García, se hizo tendencia en redes sociales, luego de que se viralizara un clip de hace algunos años donde realizó una desatinada declaración.

Fue principalmente en Twitter que los internautas subieron un video de una entrevista que dio el también precandidato a la gubernatura de Nuevo León, en la que aseguró que en el norte del país se trabaja, pero que en el sur de México sólo se descansa.

“En México, en el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan”, dijo durante una entrevista realizada por Maricela de la Toba para Entrevista Ciudadana durante 2015.

Aunque la declaración tiene ya varios años, los mexicanos en redes sociales no perdonaron y viralziaron rápidamente el clip, las burlas, memes y la indignación no se hicieron esperar.

Les apuesto lo que quieran que el wey que no soportó pararse a jugar golf en sábado (Samuel Garcia), no le aguantaría un día de chamba en el campo a un morrito del sur (los que descansan).@samuel_garcias por respeto a ti mismo y a todo México: ¡ya no hables! 🙏🏽😎 https://t.co/N8fWUvb8yj