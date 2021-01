Pedro César Carrizales Becerra, “El Mijis”, diputado local de San Luis Potosí, se registró para ser diputado federal por Morena.

El instituto político que lo había llevado al Congreso local fue el Partido del Trabajo. "El Mijis" justificó su decisión en Twitter: “'No, no es el hueso'; me conocen, saben qué temas defiendo, que me meto hasta la cocina para pelear por los derechos, para que se sienta la diferencia en las calles”.

¿Quién es "El Mijis"?

Perteneciente a San Luis Potosí, se hizo famoso por sus propuestas de ayudar a los jóvenes y sus familias a través de programas orientados a las artes y la cultura. Participó en el Movimiento Popular Juvenil y ha orientado a quienes participan en actos delictivos para cambiarlos a una vida más sana, así como motivarlos a estudiar.

Como a la gente que ha ayudado, "El Mijis" tuvo problemas de drogadicción y también tiene antecedentes penales. A principios de su carrera política experimentó discriminación por su apariencia y su pasado, pero actualmente es un diputado que ha ganado popularidad entre la gente y políticos.

Con información de Uno TV.