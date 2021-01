El encargado de la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de la capital, Gustavo Ariza Salvatori, negó los señalamientos del gobernador Miguel Barbosa, quien aseguró que el hermano del funcionario es dueño de un bar que opera con la aprobación de la dependencia, a pesar del decreto estatal.

“Es muy obvio que ahorita soy enemigo de todos, soy el enemigo de todos los que quieren abrir un negocio (…) entonces es bien fácil hacer acusaciones, es muy fácil inventar cosas”, señaló Ariza Salvatori ante regidores.

Dijo que ésta no es la primera vez que se le ha adjudicado la propiedad de diversos establecimientos, pues en otras administraciones se ha dicho que es dueño de hoteles, gasolineras y agencias de carros.

En conferencia de prensa, Barbosa Huerta expresó que el titular de Protección Civil ha otorgado permisos a bares y centros nocturnos sin considerar las restricciones establecidas por la pandemia de Covid-19: “Vamos a ir a fondo en ese tema porque es muy repugnante que la propia autoridad municipal permita la negociación de esto”, dijo.

El mandatario sentenció que el “Tecate” cambió su giro de bar a restaurant-bar para que el ayuntamiento no pueda cerrar el lugar, sin embargo, se permite el acceso por la puerta de atrás, por lo que pidió aclarar la situación.

“No tengo nada que ver en este lugar, es mi hermana la que está en asociación de este negocio, pero es muy fácil hacer denuncias y no es mío, yo no tengo nada que ver con bares o restaurantes, no sé si sea tema político”, mencionó el funcionario municipal.