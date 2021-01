Al iniciar el segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de Puebla, el diputado José Juan Espinosa Torres solicitó su reincorporación a las labores legislativas, por lo que el panista Oswaldo Jiménez López pidió que el oficio sea ingresado y no se impida su retorno.

Al abrir la sesión de este 15 de enero se dio cuenta que a las 10:00 horas de este viernes, el diputado local con licencia solicitó su regreso a la curul, por lo que “ojalá que se pueda considerar este asunto para la reincorporación del diputado”, dijo Oswaldo Jiménez López.

En su oportunidad, la legisladora, Nora Merino Escamilla, refirió que en términos de lo que marca la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el diputado local debió presentar con anticipación su reincorporación y no el mismo día en que inicia el segundo periodo ordinario de sesiones, si es que su intención era regresar este 15 de enero.

En este orden, el diputado suplente, Rodolfo Huerta, se despidió durante la sesión ordinaria y pidió que más allá de las diferencias políticas las y los legisladores trabajen en beneficio de los ciudadanos, por lo que confirmó que el diputado José Juan Espinosa le informó de su regreso.

“El diputado José Juan viene a abonar a la construcción de mejores leyes, no lo se dé cierto, pero lo supongo que el gobierno del estado habrá de seguir trabajando para el beneficio de todas y todos los poblanos (…) aprovecho para decirles que no lo sé de cierto, pero espero que este México nuestro cambie para mejorar las cosas, no lo se dé cierto, pero espero que quienes forman esta legislatura deban de tomar del Congreso el brillo que hoy sostienen”, dijo.

#Ahora 💡 El diputado José Juan espinosa Torres pide su reincorporación a la LX Legislatura del @CongresoPue.



Vía @yazcurinoticias 📹 pic.twitter.com/xkJJXKUhtw — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) January 15, 2021

Los diputados del PAN, Oswaldo Jiménez, la priista Rocío García Olmedo y el diputado sin partido, Héctor Alonso pidieron que la presidenta de la Mesa Directiva, Nora Merino Escamilla, reincorpore a la brevedad al diputado José Juan Espinosa Torres, como lo solicitó y dejar a un lado las diferencias políticas.

Nora Merino Escamilla dijo que el oficio debe ser ingresado a la Oficialía de Partes y no solo de forma digital, como lo habría hecho el diputado José Juan Espinosa Torres.

Cabe recordar que Espinosa Torres solicitó licencia a su cargo el año pasado, para atender problemas legales, luego de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó denuncias en su contra por el supuesto desvío de recursos cuando fue presidente municipal de San Pedro Cholula.