Nayeli Salvatori, diputada federal de Encuentro Social (PES), desató la polémica en redes sociales después de publicar un video en la red social Tik Tok, donde argumenta que los médicos de instituciones públicas deben ser vacunados primero que los de instituciones privadas.

Salvatori señaló que un doctor en un hospital privado puede cobrar más por un paciente con COVID-19, pero un médico público no, pues este solo gana su salario y debe atender a miles de pacientes.

Tras borrar su primer video, aclaró que su postura no es que los médicos privados no deban ser vacunados, sino que los del sector público tienen prioridad.

"El hospital puede llegar a cobrar hasta 300 mil pesos al día, ahora, el médico que trabaja en un hospital privado cobra por atender por paciente (…) un médico que trabaja en un hospital público atiende miles de pacientes ganando exactamente el mismo sueldo”, justificó.

Indicó que un médico de una institución privada tiene más posibilidades de cubrir sus gastos en caso de contagiarse de COVID-19.

Tranquilos con su odio de pre campañas, jamás dije que a los médicos particulares no se les vacunara, solo expliqué alguna de las razones por las que podrían haber decidido empezar por los públicos. Al menos aquí se les garantiza y no se les va a inyectar agüita verdad PRIAN pic.twitter.com/IvC1bUhU8M

"Si lo vemos en el tema económico, le alcanzaría más, si se llega a contagiar, pagar su tratamiento a un médico de un hospital privado que de un público”, consideró.

Usuarios en redes sociales criticaron a la diputada, quien defendió su punto de vista aseverando que un médico del sector privado puede rechazar a pacientes, mientras que los del sector público no tienen opción.

"Los hospitales privados deberían de estar gestionando las vacunas para su gente. Tus insultos por cierto me dan igual”, concluyó.

