CES, el evento tecnológico más grande e influyente en el mundo, realizado este 11 y 14 de enero, presentó las tendencias informáticas que van a predominar los próximos meses: la salud digital al 5G, la robótica y las ciudades inteligentes. Fue el primer CES virtual con 1.900 expositores de todo el mundo y 100 horas en conferencias.

Salud digital

La directora de investigación Asociación de compañías Tecnológicas de Estados Unidos (CTA) señaló que la pandemia ha acelerado la innovación tecnológica en el ámbito de salud: “Por ejemplo, los consumidores queremos controlar nuestra propia salud, ya sea rastreando nuestras actividades diarias usando un reloj inteligente o una pulsera de fitness o administrando nuestra comida o ingesta de agua mediante una aplicación en el teléfono”.

En el evento se evidenció el avance de la inteligencia artificial en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades como las máquinas llamadas “wearables” han comenzado a ganar a los humanos pues ya detentan el cáncer y el alzhéimer. La empresa valenciana Quibim ha creado una red neuronal que determina la afectación de un contagio a partir de imágenes médicas y científicos de Cambridge está creando algoritmos capaces de detectar con sólo el habla, la tos y la respiración si una persona está contagiada.

Robótica

Hay robots en Estados Unidos o en China que miden la temperatura a los pacientes, llevan medicamentos, desinfectan espacios o se encargan de labores de triaje.

La empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información Gartner reveló que los ingresos mundiales de software de automatización de procesos robóticos alcanzarán casi 2 mil millones de dólares para 2021. Un aumento de casi 20 por ciento respecto al 2020.

Conectividad 5G

La compañía estadounidense Qualcomm en un estudio publicado en noviembre evidenció que la pandemia ha beneficiado al uso de la 5G, tecnología que promete una mayor velocidad y una menor latencia. En los próximos 15 años se espera un aumento del 10.8 por ciento de la inversión global en 5G e I+D (Investigación y Desarrollo por sus siglas en Inglés). La investigación también indica que en 2035 habrá unos 22,8 millones de puestos de trabajos relacionados con esta tecnología.

Ciudades Inteligentes

La implementación de las redes 5G puede dar pie a la creación de las ciudades inteligentes. Diferentes ciudades del mundo ya cuentan con sensores conectados que rastrean la calidad del aire, los niveles de ruido, la temperatura o incluso la actividad de los peatones.

Algunos edificios utilizan sensores como en The Edge of Deloitte en Amsterdam o The Crystal en Londres que los utilizan para lograr una mayor eficiencia y un ahorro energético. “Los edificios inteligentes tienen sensores que miden la ocupación y los espacios compartidos y también plataformas de inteligencia espacial donde los empleados pueden usar un panel para ver qué áreas tienen capacidad antes incluso de dejar su escritorio”, concluye Lesley Rorhbaugh, directora de investigación del CTA.

