Un camillero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) decidió renunciar y quemar su uniforme como forma de protestar por no haber recibido la vacuna contra el coronavirus COVID-19.

El trabajador compartió un video en redes sociales y se identificó como Daniel Guadarrama, quien laboraba en un nosocomio ubicado en Tepic, Nayarit.

En medio de la impotencia, el hombre narró que no recibió el fármaco para protegerse de la nueva enfermedad. Aunque eso no fue precisamente el motivo de su disgusto.

El exmiembro del personal sanitario aseguró que le indignó ver cómo “personal de escritorio” recibió la vacuna contra el coronavirus COVID-19, mientras que los trabajadores de primera línea fueron relegados.

Quema camillero del #ISSSTE Tepic su uniforme y renuncia como protesta al no recibir vacuna

“No vale la pena arriesgar mi vida por personal que no me sabe valorar como trabajador”, Daniel Guadarrama, camillero suplente@ISSSTE_mx#COVID19

pic.twitter.com/aiu34l9GRN — Carlos Quirarte (@cquirarte) January 16, 2021

“Estuve trabajando en el ISSSTE, más de ocho años trabajando. Empecé desde que empezó el COVID-19 y tenía la ilusión de que el día de mañana me ganara el derecho a una vacuna”, refirió Daniel Guadarrama en un primer momento.

“Ayer vi compañeros que realmente estuvieron detrás del escritorio, vi que no lo valoran a uno como suplente. Desde hoy dejó de trabajar en el ISSSTE. Me quitó la camisa porque la realidad no vale la pena arriesgar mi vida por personal que no me sabe valorar como trabajador”, sentenció.

El Camillero del ISSSTE decidió prenderle fuego a su uniforme

En la grabación que se difundió ampliamente en redes sociales puede verse cómo el camillero del ISSSTE se despojó de parte de su uniforme. Acto seguido le prendió fuego en el patio de un domicilio.

“Hoy me indigno y me duele demasiado lo que voy a hacer, porque [ser camillero] es algo que quiero y hago con amor”, refirió mientras encendía las llamas.

El pasado 14 de enero, el estado de Nayarit recibió apenas cuatro mil 875 dosis de la vacuna contra COVID-19. Desafortunadamente ninguna de esas dosis llegó a manos de Daniel Guadarrama.

Con información de Radio Fórmula