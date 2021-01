Desde el estado de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no será un dirigente permanente, por lo que se jubilará al terminar su sexenio en 2024, cuando dirá “misión cumplida”, pues se afirmó seguidor de la no reelección.

“Por eso me dicen algunos: ¿por qué la prisa? ¿por qué es tan intenso? Bueno, porque se nos va a terminar el tiempo y yo soy maderista, estoy a favor del sufragio efectivo y de la no reelección. Yo voy a terminar a finales de septiembre y ya me retiro, me jubilo, misión cumplida. No voy a estar como dirigente permanente, eterno, no hay que caer en el necesariato”.

Al inaugurar la Universidad para el Bienestar ‘Benito Juárez', el mandatario señaló que por ello apura a su gabinete a terminar las obras y programas que ha impulsado durante su administración, señalando que hay “gente buena” que puede dar continuidad a la llamada “Cuarta Transformación”.

"Hay que pensar en el relevo generacional, por eso también todo lo que hagamos por los jóvenes es importante, para garantizar hacia el futuro la continuidad de movimiento de transformación, es decir, que se siga la lucha por la justicia, por la democracia, que no se permita la corrupción, que no se permitan los lujos en el gobierno, que se actúe con austeridad republicana”, reiteró.