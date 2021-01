No hay manera de obligar a las autoridades a cumplir las recomendaciones por violaciones a derechos humanos, por lo que puede tardar mucho tiempo en resarcirse. Así lo reconoció en entrevista por videoconferencia a Intolerancia Diario, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDHP), José Félix Cerezo Vélez, al destacar que el organismo sigue sin facultades “o dientes” para obligarlos.

La semana pasada, este medio de comunicación reveló que solo cuatro de 27 recomendaciones por violaciones a derechos humanos en 2020 se han cumplido.

En respuesta, el ombudsman poblano aseguró que todas las recomendaciones del año pasado se aceptaron y están en cauce de reparación de daños, aunque no hay fechas límites.

Aunque indicó que se tergiversó la información publicada por Intolerancia Diario, reconoció que para ellos las autoridades están cumpliendo solo por el hecho de reconocer la recomendación, aunque no se haya cumplido la compensación de daños.

Mientras tanto, lo cierto es que están incumplidas el 80 por ciento de las recomendaciones emitidas contra distintas autoridades, por violaciones de derechos humanos durante 2020.

De las 27 recomendaciones que emitió la CDHP, apenas cuatro han sido cumplidas, todas contra ayuntamientos.

Según información oficial, se cerró el 2020 con 27 recomendaciones, la cifra más alta desde 2015, la mayoría fue contra ayuntamientos e iniciadas en años anteriores.

Destacan 18 a autoridades municipales por violentar derechos humanos de ciudadanos.

Asimismo, existen 11 contra autoridades de tres entidades del gobierno estatal, como son las secretarías de Educación Pública, de Seguridad Pública y Salud.

Cabe destacar que hay dos compartidas, tanto entre dependencias estatales, como con municipales.

Sí, pero no

Al respecto de las recomendaciones no cumplidas, el presidente del organismo, Félix Cerezo, reconoció que no hay tiempos para que las cumplan las autoridades, pero no tiene facultades para obligarlos.

“La información, dé en los méritos que está, no que se tergiverse”, dijo al inicio de la entrevista.

-Pero no hubo ninguna tergiversación

-Te voy a poner el caso de por qué fue tergiversación.

“En la página de nosotros en recomendaciones, tenemos de 26 recomendaciones, 25 que se cumplieron, dicen trámite y en cuatro supuestos, dice cumplidas".

“Entonces la nota sale tergiversando diciendo a la comisión no la pelan, nada más le han cumplido 4 de 26”.

“Sí hay una omisión de nosotros de no especificar en qué consiste el trámite”, dijo.

-Entonces no hay ninguna tergiversación, finalmente nada más se han cumplido cuatro.

-Pero viene en el sentido la nota que sólo nos han hecho caso en cuatro, no, nos hicieron caso en las 25, o sea al estar en trámite es una vez que ha sido aceptada, la ley dice que tiene 15 días para aceptarla o no, una vez que la acepta se inicia seguimiento.

“En esa nota están tergiversando al decir que sólo en cuatro se cumplieron y las demás ni nos pelan, esa es una tergiversación desde mi punto de vista (…) al final lo que se vende es lo negativo, lo que no se hace”, dijo.

-Es lo que es finalmente, finalmente no se han cumplido la gran mayoría, de 27 sólo 4, finalmente no se está apretando a las autoridades que han infringido violaciones, no se ha acudido al Congreso del Estado para llamarlos. ¿Qué está pasando?, ¿por qué no son de 15 días, hay unas que llevan años?

-Son de 2019, llevan un año.

-¿Cuánto tiempo tienen para resarcir?

-No hay plazo.

-¿Ahí está el problema?, ¿no los aprietan?

-A ver, a veces si tú le dices a la institución o a la dependencia, te recomiendo que repares y llega un nuevo trienio, porque es de gobiernos pasados y le dices págale, nos dice no tengo lana, me dejaron en bancarrota.

“Entonces ellos tienen que ver de dónde sacan el dinero y no repara, entonces hay que buscar a los familiares, hay que ofrecerles, se lleva tiempo”, dijo.

“Yo no puedo como juez llegar y decirles, tienes 15 días y paga, cumple, no”, dijo el ombudsman.

Indicó que hay diversas recomendaciones sin dar cifras, que están en cauce su cumplimiento, ya que a todas se les da seguimiento de que si se esté trabajando o que estén en cauce en la reparación.

Señaló que el único ayuntamiento que no aceptó una recomendación es Tecali de Herrera, por lo que ya se dio vista al Congreso. “Todas me aceptaron y todas están trabajando”.

-¿Qué se podría hacer para apretarlos?

-Mira, no es apretarlos, porque es una recomendación, la ley dice si no la acepto te digo las razones por qué, entonces, lo único que hago es pasarla al Congreso para que vaya y explique.

“No es como una sentencia que tienen tiempo de cumplimiento, ese es el problema, que legalmente no tenemos esos famosos ‘dientes’ como para apretar o vincularlos o iniciarles un delito, para todo eso, no lo tenemos, son recomendaciones”, sentenció.

Asimismo resaltó que hay cierto desconocimiento o falta de capacitación de las autoridades en materia de derechos humanos, las que se asesoran de abogados que se cierran a no pagar o resarcir daños, como en un litigio.

“Te dicen no tengo dinero, no pago y si te dice eso, qué le puedes hacer, ¿lo metes a la cárcel?, ¿le inicias una averiguación, le das vista?, no, no hay, la única facultad que me da la ley, es que si no la cumples se la mando al Congreso y ahí lo van a llamar a que explique porqué, eso es lo único”.

La ley

Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos a quienes se emitan, la CDHP podrá ejercer su facultad de hacer pública esa circunstancia.

además con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo segundo, de la CPEUM, podrá solicitar al Congreso del Estado, que requiera su comparecencia a efecto de que expliquen el motivo de su negativa, sin embargo, hasta la fecha no lo ha solicitado en ningún caso.