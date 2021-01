El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, lamentó la falta de coordinación en materia de seguridad con el ayuntamiento de Puebla, y es que la ciudad registra el 45 por ciento de los delitos que se cometen en el estado.

En conferencia de prensa, reiteró que es el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a cargo de Raciel López Salazar, ha logrado la disminución de la incidencia delictiva.

“Yo tengo la referencia de la disminución del índice delictivo en el estado de más del 28 por ciento, claro que si hablamos de los municipios, Puebla representa el 45 por ciento de los delitos cometidos en el estado y aquí hemos impactado muy fuerte”, dijo el mandatario local.

El gobernador refirió que en Puebla capital la Secretaría de Seguridad Pública Estatal actúa sola para detener a los delincuentes, pues no hay colaboración de integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, a cargo de Lourdes Rosales.

“En Puebla capital no hubo coordinación, no hay ayuda de la Policía Municipal para temas de seguridad pública, lo he dicho, tenemos muchas dudas de la Policía Municipal”, dijo el gobernador.

Diariamente, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal se informa con respecto a las acciones en materia de seguridad en el estado, además, cuenta con más de mil patrullas, y el número de elementos policiales se incrementó a partir de la llegada de Miguel Barbosa Huerta.