Ante el proceso electoral del domingo seis de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador desarrolló acciones en el mapa político nacional y en la relación con Estados Unidos para ganar provecho, rentabilidad y privilegio, acentuó Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), al advertir que a México le urge mejorar su relación con Joe Biden.

El rector refrendó el interés de López Obrador por mantener un enfrentamiento con el gobierno del próximo presidente estadounidense para beneficiarse.

Desde la silla presidencial dijo que AMLO tiene en su mente ganar las elecciones de 2021, está analizando el panorama. "En mi opinión, el presidente de México está pensando que un enfrentamiento con el gobierno de Estados Unidos es conveniente” declaró Derbez Bautista.

Las formas sí tienen fondo

El excanciller indicó que tras la situación del exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, diplomáticamente con el gobierno estadounidense ahora existe la percepción de un problema.

Además, lamentó que el presidente está rompiendo protocolos diplomáticos, al alborotar de una manera innecesaria la relación con otros gobiernos, con la gestión de Estados Unidos.

"Está acusando a la DEA de inventar un caso, el de Cienfuegos; el departamento de Justicia de Estados Unidos, ya se defendió, si se hubiera tratado diplomáticamente se hubiera podido dejar una situación positiva para nosotros, es importante trabajar con Estados Unidos para abordar temas de seguridad”.

Explicó que México necesita mejorar su relación con el gobierno estadounidense para contar con un socio importante para resolver las complicaciones comerciales y de seguridad que se presentarán durante este 2021 año y la conclusión del sexenio morenista.

“Es importante la cooperación entre México y Estados Unidos para tener a un socio que es importante para nosotros en algo que es importante para nosotros que es el control de la inseguridad, parece que estamos de regreso al pasado, ahora parece que el gobierno de México escoge pelearse con Estados Unidos porque para un grupo poblacional me vea valiente por todo lo que no hicimos durante la gestión del presidente Donald Trump”.

Reiteró que el presidente suma más de una semana anunciando que no será "pelele" de ningún gobierno extranjero que se entiende como un uso de la relación con Estados Unidos en busca de beneficios políticos.

“Busca generar la percepción de que nos estamos enfrentando al gobierno gringo, eso vale en la política interna, el riesgo es que si utilizó la política externa para beneficio de un proceso electoral en el año 2021, se multiplica; ya insultamos a Joe Biden no reconociéndolo tras las elecciones sino hasta el final, ya lo insultamos diciendo que no nos interesa contar o no con la invitación a la toma de posesión del presiente de Estados Unidos”.