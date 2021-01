Ante despidos y descuentos injustificados, "naranjitas" de la ciudad de Puebla protestaron en la rededor de las oficinas administrativas del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), en la 16 de Septiembre y 27 Poniente.

El grupo de personal de barrido manual reprobó que el encargado del organismo, Salvador Martínez Rosales, solape esa serie de irregularidades con personal confinado en sus casas por la pandemia del Covid-19.

Revelaron que su compañero de la tercera edad, Roberto García, fue despedido sin motivo alguno, quien pertenece al sector vulnerable, además, tiene una discapacidad y la medida fue injusta.

El grupo furibundo censuró que Martínez Rosales aplique descuentos sin motivos al único grupo de trabajadores del ayuntamiento que verdaderamente trabaja en medio de la pandemia del Covid-19.

Lamentaron que los obliguen a firmar por un simple cubrebocas, cuando la autoridad municipal ha declarado que todas esas herramientas de salud son prioridad del gobierno.

"Dieron de baja a Roberto sin motivo alguno, el compañero estaba en cuarentena (por el Covid-19), fue a ver si le depositaron su salario y no había nada, luego fue a las instalaciones de Limpia y le informan sin motivo o razón que está dado de baja y que firmará su renuncia voluntaria, no es justo es una arbitrariedad porque no le dicen los motivos".

El grupo exigió la reinstalación inmediata en su trabajo. Ate ese panorama, indicó que han descontado hasta dos mil pesos de salario como mostraron en sus talonarios.

La serie de descuentos al margen de la ley se ha extendido a más de 15 "naranjitas" que garantizan la limpieza de la Angelópolis, sin importar que la dirigencia sindical esté acéfala.

El personal de campo y administrativo se encuentra trabajando normalmente para continuar la limpieza. Continúa el servicio ininterrumpido de recolección de basura que realizan las empresas concesionarias PASA y SUPSA.