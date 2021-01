Agricultores del municipio de Quecholac, quienes han entregado apoyos a familias no solo de la región, sino también de demarcaciones vecinas, la capital poblana e incluso de entidades vecinas como Oaxaca, manifestaron su enojo tras la insistencia de algunos medios de comunicación al asegurar que estos apoyos en verduras y hortalizas responden a fines partidistas.

A través de las redes sociales y en entrevista vía telefónica, agricultores del municipio de Quecholac aseguraron que desde el inicio de la actual contingencia sanitaria por el Covid-19, se sumaron al llamado realizado por el productor oriundo de la localidad de Palmarito Tochapan, Antonio Valente Martínez Fuentes para destinar parte de sus cosechas a las familias en situación vulnerable, sobre todo para aquellas personas que ante la actual pandemia se han quedado sin trabajo y, por ende, sin un sustento económico.

“A nosotros nadie nos obliga a donar parte de nuestras cosechas, a sumarnos a la noble causa del señor Antonio Valente Martínez que en repetidas ocasiones ha dejado en claro que este apoyo es sin fines partidistas ante la actual pandemia que ha afectado a miles de familias que se quedaron sin empleo y no pueden llevar un plato de comida a su casa.

“Esto es un acto que realizamos no de ahorita, hemos apoyado en las situaciones más difíciles que ha pasado no solo en Puebla, sino también en otros estados que resultaron afectados con en el pasado terremoto del 19 de septiembre de 2017 y hay fotografías como evidencia. Esta última iniciativa estuvo al frente el alcalde, José Alejandro Martínez y de igual manera, todos los agricultores, ejidatarios e incluso, ciudadanos de nuestro municipio se sumaron con la causa. Hoy por ellos, mañana por nosotros”, subrayó el agricultor, Miguel Jiménez.

Del señalamiento

Expuso que en repetidas ocasiones, durante las transmisiones en vivo de la red social del productor, Antonio Valente Martínez Fuentes se ha reafirmado que la entrega de estos apoyos es sin fines partidistas; y es que recientemente, algunos medios de comunicación han afirmado que detrás de esta labor se encuentra el líder del Pacto Social de Integración (PSI) en Puebla, Carlos Navarro Corro.

“Es injusto que algunos pseudoperiodistas hagan esos señalamientos que no tienen fundamento, ni prueba alguna; en todas las entregas a las que incluso, hemos participado para su repartición hemos demostrado con hechos que no se les pide ningún documento, que no se menciona en ningún momento a ningún partido, porque el apoyo es de todos los agricultores de Quecholac sin fines partidistas como dicen”, aseveró.

Cabe mencionar que Intolerancia Diario acudió a principios del pasado mes de diciembre de 2020 a la bodega donde llegan las donaciones por parte de los agricultores del municipio de Quecholac y en donde se constató la participación de voluntarios para la separación de las verduras y hortalizas que reciben a diario e incluso, las bolsas son transparentes y no tienen ningún logotipo del partido antes citado.