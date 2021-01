Aunque no prevé que la Caravana Migrante -que está estancada en Guatemala- llegue a la ciudad de Puebla, el padre Gustavo Rodríguez Zárate, de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, dijo que los migrantes saben que pueden llegar al albergue, a pesar de la coyuntura de la pandemia.

Dijo que el crimen organizado juega un papel importante en la caravana que ahora mismo viene de Honduras porque, además, son quienes le pagan a los coordinadores, quienes ganan mucho dinero; por eso, conocen muy bien quiénes son y no los dejan entrar al albergue.

“Los migrantes saben que pueden llegar, a pesar de la coyuntura de la pandemia, a ellos no les preocupa la pandemia, así viene la mayoría, han sufrido cosas peores, lo de la pandemia dicen ‘si me va a tocar que me toque’; pero es más seguro que les toque muerte por asesinato del crimen organizado. Es 60 por ciento más de probabilidades que la pandemia”.

Dijo que en el albergue, el cual opera desde hace trece años, la única respuesta que encontrarán es que no tienen nada que ofrecer, porque todos los colaboradores tienen COVID-19 y no hay actividades.

Reiteró que los migrantes saben que la probabilidad de morirse es muy alta si se quedan en un lugar y por eso están saliendo, “porque la situación por el tipo de gobierno que tienen es muy alta, que quedarse en Honduras”.

Albergue de Nuestra Señora de La Asunción, único abierto en pandemia

Con 40 años de apoyar al fenómeno migrante, el padre Gustavo consideró que la Caravana Migrante que salió de Honduras y está estancada en Guatemala, es una acción coyuntural por el cambio de gobierno; sale Donald Trump y entra Joe Biden, “son políticas distintas”.

Además, señaló que México estaba muy presionado por los aranceles y por eso, al parecer, dijo, hay acuerdos bajo la mesa sobre que no dejarán pasar a los migrantes.

Destacó, durante toda la pandemia cerraron todos los albergues, menos el de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, “pero no pasaban, y no pasaban, y no pasaban, los pocos que pasaban no se quedaban porque no teníamos con qué atenderlos si estaban contagiados”.

Lo que no puede faltarles, dijo, seguramente son los alimentos, baño y comidas, pero la mayoría de los albergues están cerrados, “así estamos todos los albergues del sur, desde Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla y Tlaxcala”.

El crimen organizado en la caravana migrante

En la Caravana Migrante está incrustado el crimen organizado, que son los cárteles que tienen controlado el territorio; por eso, dijo que en ese fenómeno hay explotación, además de tráfico de drogas, armas y personas.

Los criminales pagan a los que coordinan las caravanas, pero también tienen que llegar a acuerdos unos con otros, “y también llegan a acuerdos con autoridades”.

Esos coordinadores utilizan el dolor y el sufrimiento de la gente porque, además, los explota durante el trayecto, “hay tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas para explotación sexual, además de la extorsión a los familiares de los que vienen con ellos”.

Apoyo permanente del albergue a migrantes

La situación económica para los albergues, en tiempo de pandemia, se torna complicada porque los templos llevan un mes cerrados, sin recursos y sin nada, “entonces ¿con qué lo vamos a afrontar?”.

Dijo, ahora mismo tiene un acuerdo con el Gobierno del Estado, que son ellos los responsables y en lo que puedan apoyar, lo harán, “son los municipios por los que pasan los responsables de atenderlos, desde los DIF municipal y otras instancias”.

Desde la parroquia de La Asunción, dijo, “nos unimos, nunca nos hacemos a un lado, nosotros poníamos el personal y ellos los recursos, los sanitarios, las casas de campaña, Fiscalía y Derechos Humanos; es el Estado el que pone la mayor parte de las cosas”.

Por eso, afirmó que ahora mismo no tienen personal en concreto, “todo nuestro equipo fuerte de atención al migrante está contagiado, aquí no podemos recibirlos”.