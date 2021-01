A diferencia de otros sectores del entretenimiento, la música, continúa su camino pese a la pandemia que se atraviesa, en el 2020 y ahora en este 2021, las producciones musicales seguirán su curso gracias a la tecnología, ofreciendo así variedad de lanzamientos donde los estilos, géneros musicales y propuestas continúan.

Lanzamientos musicales

Este primer mes del año, la lluvia de lanzamientos musicales no se ha hecho esperar, Camilo uno de los artistas más sonados del momento ganador del Latin Grammy y nominado al americano, está promocionando su nuevo sencillo titulado “Ropa Cara”, el tema que está disponible en todas las plataformas digitales junto con su video en YouTube, es una canción basada en experiencias propias y que gira en torno al amor.

El tema es compuesto y producido por Camilo y Edgar Barrera que ofrecen una lírica real y directa; de esta manera, “Ropa Cara”, es el tercer sencillo del anticipado segundo álbum de estudio de Camilo, que viene acompañado de un video, dirigido por Evaluna Montaner y Santiago.

La modelo y actriz argentina Macarena Achaga acompaña a Camilo en el video filmado en Bogotá, Colombia el pasado mes de diciembre.

Otro sencillo sonado es “Aquí”, a cargo de Aribeatz, Soolking y Ozuna; un nuevo hit global resultado de la unión de varias culturas, estilos y talentos. “Aquí” es una colaboración entre el artista y productor germano-iraní –AriBeatz, el rapero franco-argelino Soolking y la mega estrella latina originario de Puerto Rico, Ozuna; que con el tema suben la temperatura poniendo a bailar a quien lo escucha.

El video fue filmado en dos locaciones, Miami y Berlín mostrando lo mejor de ambos mundos, esta producción puede verse en YouTube.

Un dueto que se apetece mucho es el conformado por Natti Natasha y Prince Royce, que unen sus voces en “Antes que salga el sol”, este tema es el primer sencillo del segundo esperado álbum de Natti, una de las artistas más nominadas al Premio Lo Nuestro 2021.

El tema fue compuesto por ambos artistas, entre otros compositores y representa el inicio de una nueva etapa en la vida, donde el comienzo está decorado por romanticismo, reencuentro personal y fe. “Antes que Salga el Sol”, es un tema fresco un reggaton suave, para dejar atrás todas las cargas del pasado e iniciar un futuro con un nuevo aliento, producido por DJ Luian, Mambo Kingz y Rafael Salcedo “Neneto”.

El video musical fue filmado en Miami, FL y dirigido por el aclamado director Carlos Pérez para Elastic People. Así el clip cuenta la historia del amor de una pareja, donde la tentación alimenta el deseo de un reencuentro. Natasha y Royce narran la historia de una pareja cuya conexión es inevitable y que debe vivir el momento actual en lugar de dejar que el tiempo se escape. Su viaje está representado por bellas imágenes y elementos abstractos de un viaje de emociones que los lleva al reencuentro.

Los que presentaron su octavo álbum de estudio fueron Kings Of Leon, “When You See Yourself”, lanzando los sencillos: The Bandit y 100,000 people.

La banda de rock ganadora del Grammy y con varios discos de Platino, tendrá en el mercado su álbum de manera oficial el 5 de marzo, recordando que este material, llega cuatro años después de WALLS, su primer álbum en debut como número uno en Estados Unidos.

Cabe decir que When You See Yourself ya se han tenido varios adelantos durante las últimas semanas. En cuanto a los tracks, estos son 11: When You See Yourself, Are You Far Away, The Bandit, 100,000 People, Stormy Weather, A Wave, Golden Restless Age, Time in Disguise, Supermarket, Claire and Eddie, Echoing, Fairytale. Kings Of Leon, integrada en el 2003, cuentan con siete álbumes de estudio.

Consentidas de niños y jóvenes, Karol Sevilla lanzó recientemente su sencillo “Tus besos”, un tema con el que comienza una nueva etapa en su carrera, más madura y con un estilo urbano sin dejar de lado sus raíces pop.

“Tus besos” fue escrita por los colombianos Mango y Nabález y es la canción perfecta con la que Sevilla, comienza a escribir su nueva historia; un tema fresco, bailable, contagioso y con la promesa de un amor para siempre.

La canción está acompañada de un videoclip que fue realizado por 36Grados en Medellín, Colombia y dirigido por Ronny Xavier.

En el corto vemos a Karol bailando y disfrutando de ese amor juvenil, siempre con unos looks innovadores que muestran su nueva imagen, más madura pero sin perder la frescura que siempre la ha caracterizado en estos 15 años de carrera, recordando que fue elegida por Disney para dar vida a Luna Valente en la serie Soy Luna, producción que tuvo éxito a nivel mundial y que la llevó a dar una gira internacional de conciertos.

Por su parte Manuel Turizo presenta su tema “Mala costumbre” junto a Wisin y Yandel, la estrella del género urbano Turizo, invitó a Wisin & Yandel, dos grandes pioneros del reggaetón, a participar en su nuevo tema “Mala Costumbre” que promete ser una nueva bomba musical del colombiano con un espectacular video musical que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y YouTube.

El clip es una pieza audiovisual dirigida por Gustavo Camacho y producida por Andrea Rodríguez, que transportará a los fanáticos a la lujosa e intimidante ciudad de Dubai.

El video muestra el imponente skyline de esta emblemática ciudad ubicada en los Emiratos Árabes y sus mundialmente famosas construcciones arquitectónicas Burk Khalifa y Burj Al Arab.