Una explosión registrada al filo de las tres de la tarde en Madrid (ocho de la mañana en México) provocó destrozos en una parte de un edificio de la zona céntrica, cerca de la Puerta de Toledo.

Tras los hechos, el cuerpo de Bomberos ha informado el deceso de dos personas y al menos seis heridos.

Hasta ahora se desconocen las causas que provocaron el incidente que afectó la fachada de un edificio en el distrito de La Latina.

En el lugar se encuentran elementos de la Policía Nacional, y tras acordonar la zona están evacuando a los vecinos del lugar.

A través de redes sociales se han difundido videos e imágenes sobre la columna de humo que sale del edificio y los escombros esparcidos por la calle.



A large explosion has destroyed an entire building said to house a home for the elderly in #Madrid, #Spain with people urged to stay away from the scene.#MadridExplosion



