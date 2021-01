El gobernador, Miguel Barbosa, refirió que la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera, tiene derecho a buscar la reelección, pues la ley en materia electoral lo permite, sin embargo, dijo que participen quienes tengan posibilidad de ganar y estén bien calificados por los ciudadanos.

En conferencia de prensa, el jefe del Poder Ejecutivo estatal dijo: “Que participen quienes tengan posibilidad de ganar, quienes estén bien calificados por la sociedad, quienes hayan entregado buenas cuentas, quienes tengan la confianza de la gente, para bien de la sociedad que sea eso. Todo intento de reelección a sabiendas que eso existe o no existe es un mal cálculo, es su derecho de intentar seguir siendo la gobernante del municipio de Puebla”.

El gobernador fue cuestionado en torno al destape oficial de Rivera Vivanco por participar en la reelección, pero también de las cartas de agradecimiento que está pidiendo la morenista a los beneficiarios de apoyos por parte del gobierno municipal.

El mandatario local lamentó que a los beneficiarios de programas se les pida como requisito una carta de agradecimiento a Rivera Vivanco, pues esta práctica es “poco ética” y esto se revierte, pues es una acción que los ciudadanos la ven mal.

“Es una práctica muy poco ética de algunas autoridades, no es nueva, hay gente que antes de que lleguen acciones de apoyo público ya tienen en sus escritorios los documentos de agradecimiento, así operan, esto se les revierte porque esa forma de actuar corresponde a autoridades que no cumplen, la gente en su necesidad firma esas cartas de agradecimiento y después no recibe el apoyo que se promete y se quedan con esa percepción y ese concepto de los malos gobiernos”, dijo el mandatario local.

El gobernador exhortó a los funcionarios municipales y especialmente a las y los presidentes municipales a que se comporten “de manera leal a la función que desempeñan, no llegamos al encargo, no llegamos para repetir lo que siempre ha ocurrido”, dijo el mandatario local.