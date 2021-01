Luego de darse a conocer que el encuentro de La Franja en el Torneo Guard1anes 2021 frente a Monterrey fue pospuesto por el brote de Covid que tiene el conjunto regio, el director técnico camotero, Nicolás Larcamón, reiteró la importancia de cuidarse ante la emergencia sanitaria.

En rueda de prensa, el DT del Puebla señaló que el tema del coronavirus se analiza constantemente dentro del cuadro poblano y recordó que el problema de salud global va a durar al menos unos meses más.

"El temor que teníamos todos hace casi un año cuando todo esto inició (pandemia de coronavirus) a como ahora lo tomamos, con el contexto en estos días, está más normalizado y eso tiene cosas positivas, pues ahora ya se tiene claridad de cómo enfrentar esto".

Desde su punto de vista, Nicolás Larcamón consideró fundamental que tanto la sociedad y como el equipo que dirige tomen todos los días la responsabilidad que conlleva no relajarse ante la emergencia sanitaria.

"También tiene un lado negativo que hace que no podemos relajarnos y si perdemos de vista que esto sigue y que todavía no está ni cerca de pasar, pues en los próximos meses tendremos que lidiar con situaciones que están lejos de nuestro control, por más que uno tome las medidas y por más que las instituciones tengan control no se puede contra este virus".

El argentino destacó el trabajo que se tiene en el Puebla para llevar a cabo todas las medidas sanitarias preventivas, pues recordó que el cuidarse del coronavirus va mucho más allá de luchar por tres puntos cada fin de semana, pues todos los integrantes se cuidan y cuidan a los suyos diariamente.

"Estamos responsabilizados y tratamos de generar responsabilidad en todo el grupo para evitar complicaciones a nivel deportivo y sobre todo por la salud de las familias de los jugadores".

Convicción y actitud, claves contra Xolos

Hablando de temas meramente de cancha, el DT camotero destacó los puntos a trabajar en estos días de cara al partido contra el "Xolaje" en Tijuana.

Larcamón consideró importante que el equipo tenga en cuenta convicción, actitud y enfoque para su partido en la "perrera más grande de México".

Al mencionar a su rival, el timonel argentino destacó la labor de Pablo Guede al mando de Xolos y recordó que el desempeño del torneo pasado a este hay una diferencia importante, pues tiene un conjunto competitivo que buscará el triunfo en casa.

Finalmente, aseguró que Puebla tendrá un rival que los exigirá al máximo por lo que señaló que el conjunto camotero dará todo de sí para regresar a la Angelópolis con los tres puntos.