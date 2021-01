En Morena no se va a permitir el reparto de candidaturas ni las imposiciones, tampoco que los aspirantes a cargos de elección popular sean los peores evaluados por los ciudadanos, advirtió el morenista Gabriel Biestro Medinilla, quien exhortó a que la dirigencia que encabeza Mario Delgado Carillo ponga orden en Puebla.

Acusó que el bloque de Carlos Evangelista, quien es integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, del senador Alejandro Armenta Mier, Edgar Garmendia de los Santos y Claudia Rivera Vivanco han cerrado filas para influir ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y con ello repartirse los espacios, aun cuando varios de los aspirantes a cargos de elección popular no tienen la aceptación ni de la militancia ni de ciudadanos.

“Se ha dado alguna información de que se ha empezado a hacer una repartición de candidaturas, considero que sería lo peor, el 'acabose' del partido, no lo vamos a permitir y confiamos en que la dirigencia nacional no permita este 'amafiamiento' que se estaría haciendo desde la dirigencia nacional con determinados actores políticos”, dijo el morenista.

El diputado local y aspirante a la presidencia municipal de Puebla exhortó a que los militantes se conduzcan bajo los estatutos y principios de Morena, que se respete el proceso de encuestas y que salgan los mejores perfiles, mas no quienes estén reprobados por los ciudadanos, pues eso “sería lo peor que le podemos hacer a la ciudadanía, a la militancia y al partido”, dijo.

“Se están realizando acuerdos por parte de la dirigencia estatal con Claudia Rivera y espero que no sea así, porque no lo vamos a permitir, creo que la actual presidenta tiene números que no le beneficiarían en ninguna encuesta, siempre ha salido en los últimos lugares a nivel nacional en su desempeño y popularidad, creo que ese sería el mismo tema de la encuesta, vamos a estar muy pendientes”, dijo.

En febrero, el CEN de Morena emitirá la convocatoria para los aspirantes a las 217 presidencias municipales, por lo que Biestro Medinilla exhortó a que desde la dirigencia nacional se ponga orden y se respete el proceso de encuestas, en las que además del conocimiento se toma en cuenta el desempeño de los militantes en cargos públicos.