El gobierno de Puebla no descarta adquirir vacunas contra el Covid-19, siempre y cuando se presente un escenario de vinculación comercial seria y contractual segura, anticipó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, al tiempo de respaldar la política del Plan Nacional de Vacunación.

Ante el anuncio que hizo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que los gobiernos estatales y la Iniciativa Privada pueden adquirir las vacunas con empresas farmacéuticas autorizadas en México, el mandatario local no descartó la adquisición de este medicamento contra el Covid-19, pero no en este momento.

“Si las condiciones jurídicas, comerciales, de autorización de la federación, entonces llegar a decidir en su momento, no este momento, en su momento, la adquisición de vacunas para que en todo caso participemos en una especie de colaboración con el Plan Nacional de Vacunación”, refirió el gobernador poblano.

Barbosa Huerta fue enfático en respaldar las acciones de la lucha contra el Covid-19 que lleva a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero insistió que su gobierno será prudente y analizará la viabilidad de la adquisición de vacunas, pues se debe actuar de forma cautelosa ante este escenario para no afectar el Plan Nacional de Vacunación.

“Ahora bien, no descartamos, dependiendo del escenario que se presente, no descartamos analizar con recursos del gobierno del estado, si fuera legal y comercialmente posible, vacunas; observamos la enorme dificultad para ello, por eso debemos de actuar con mucha prudencia, si este anuncio genera despliegues o posicionamientos no reflexivos, el Plan Nacional de Vacunación puede afectarse en su orden, por eso desde Puebla respaldamos al Plan Nacional de Vacunación de la federación, del gobierno de la República y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, enfatizó el jefe del Poder Ejecutivo en Puebla.