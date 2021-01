Ante la denuncia social sobre una reunión partidista masiva de Morena el pasado domingo, los participantes no abrieron la puerta del inmueble para dar facilidades, señaló Gustavo Ariza Salvatori.

Además, el titular de la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Gustavo Ariza Salvatori, denunció que el personal de la dependencia trató de realizar labores preventivas de suspensión, obsequiar cubrebocas y gel antibacterial en el Consejo Estatal de Morena en Puebla, sin obtener buenos resultados.

“Desafortunadamente no tuvimos ninguna respuesta positiva, prácticamente no abrieron la puerta, no hubo diálogo con las personas; entiendo que el gobierno, Protección Civil, regresó en la tarde y se encontraron con lo mismo”.

Este domingo 24 de enero, militantes de Morena se reunieron en las inmediaciones del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) para realizar una asamblea en la que, al parecer, eligieron a Mario Bracamonte como su dirigente, pero la asamblea ha sido desconocida por el presidente de ese partido político, Edgar Garmendia, quien anunció una serie de denuncias.