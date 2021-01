El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla, dio a conocer el avance de la campaña de vacunación contra la influenza estacional.

En ese sentido, el IMSS informó que cada año durante la temporada invernal aplica la vacuna contra la influenza para prevenir la enfermedad y salvaguardar la salud de la población.

La coordinadora delegacional en Salud Pública, Sofía Reyes Niño expuso que ante la emergencia sanitaria por Covid-19, exhortó a la población a cuidarse el sistema respiratorio y evitar otro tipo de enfermedades como la influenza aplicándose la vacuna.

La especialista recalcó que la influenza es una enfermedad infecciosa, aguda y contagiosa, causada por un virus, que ataca a las vías respiratorias y produce fiebre, dolor de cabeza y una sensación de malestar general.

En el periodo de octubre 2020 a la primera quincena de 2021, el IMSS Puebla reveló que se aplicaron alrededor de 359 mil dosis de esta vacuna.

De acuerdo con el IMSS, la vacuna contra la influenza estacional está dirigida a los grupos con factores de riesgo: personal de salud; niños de seis meses a cuatro años y mujeres embarazadas, en cualquier etapa de la gestación.

Asimismo, personas de cinco a 59 años de edad con enfermedades crónicas, como diabetes mellitus descontrolada, obesidad mórbida, enfermedad pulmonar o cardiaca crónica (excepto hipertensión arterial sistémica), asma de difícil control, cáncer o aquellas que viven con VIH/Sida u otra condición de inmunosupresión adquirida por enfermedad o tratamiento.

Reyes Niño destacó que aplicarse la vacuna permite evitar complicaciones altas, que pongan en riesgo la vida misma, un cuerpo sano tiene las defensas altas, pero quienes tienen alguna comorbilidad no cuentan con ello, por esto el IMSS da prioridad a este sector de la población de alto riesgo, comentó la especialista.

Fechas y horarios para la atención y vacunación:

UMF No. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 21, 22, 30, 34, 55 y 57, de 08:00 a 19:00 horas.

Sábados y domingos de 08:00 a 19:00 horas , en las UMF No. 3, 4, 7, 8, 9, 12, 14, 21, 30, 34, 55 y 57.

, en las UMF No. 3, 4, 7, 8, 9, 12, 14, 21, 30, 34, 55 y 57. De lunes a viernes en horario matutino de 08:00 a 15:00 horas, en las UMF de 5 consultorios o menos.

Para solicitar la aplicación de la vacuna es necesario presentarse con la Cartilla Nacional de Salud, acercarse al personal de enfermería del módulo PrevenIMSS de su unidad sin previa cita y con gusto se les brindará el servicio.

Reyes Niño invitó a no bajar la guardia, pues "seguimos en emergencia sanitaria por ello es importante seguir las recomendaciones de las autoridades de salud como es el uso correcto de cubrebocas, lavado constante y correcto de manos, traer siempre un recipiente con alcohol gel al 70 por ciento, evitar lugares concurridos, si no es necesario mejor no salir de casa, no realizar reuniones o festejos".

Si se presentan síntomas respiratorios evidentes consultar con un especialista para atenderse a tiempo y no automedicarse.

Es importante indicar que para el caso de las personas adultas de 60 y más años de edad, la vacunación se suspenderá a partir del 25 de enero del año en curso.

Este cambio obedece a que deberán transcurrir al menos 30 días entre la aplicación de cualquier vacuna y la primera dosis de vacuna contra Covid-19, situación que sucederá en el mes de febrero de 2021, en lo que se denomina Etapa 2 del Plan Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2.