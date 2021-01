Consentidas musicales del momento, Billie Eilish y Rosalía unen talento y voces en la canción “Lo Vas A Olvidar”, esta fascinante nueva colaboración, ya está disponible en todas las plataformas digitales y se estrenó a principios de esta semana en el tráiler oficial de la exitosa serie de HBO EUPHORIA.

De la canción

Las estrellas ganadoras de los premios Grammy, Billie Eilish [Darkroom/Interscope Records] y Rosalía [Columbia Records] se unen en la canción ‘Lo Vas A Olvidar’, mostrando una vez más su liderazgo musical y complaciendo a sus respectivos fans con esta colaboración.

“Lo Vas A Olvidar”, ya está disponible en todas las plataformas digitales, el tema que se estrenó a principios de esta semana en el tráiler oficial de la exitosa serie de HBO EUPHORIA, ya se escuchó en el episodio especial "Part 2: Jules" que se emitió el 24 de enero. Cabe decir que el videoclip oficial de la canción, fue dirigido por el premiado Nabil y protagonizado por Billie Eilish y Rosalía.

De las artistas y sus proyectos

Rosalía, se convirtió en todo un fenómeno con el lanzamiento de su primer éxito “Malamente” en mayo del 2018, así como la publicación en otoño de su álbum de referencia “El Mal Querer”. La artista rápidamente acaparo la mirada de todos, con su estilo vocal, fusión de flamenco clásico con otros estilos musicales de su natal España, así como una mezcla interesante de ritmos latinoamericanos contemporáneos como hip hop y beats electrónicos. Pero eso no fue todo, Rosalía es una bomba por si sola, aunado a sus canciones, sus videos provocaron revuelo, así como su estilo de vestir y accesorios que crearon moda y tendencia junto con su empoderamiento femenino.

En los dos años siguientes, Rosalía ganó un Grammy, una primera nominación a Mejor nueva artista para una artista que canta solo en español y otro Latin Grammys, incluidos Álbum del año; dos Premios MTV VMA; ha protagonizado múltiples portadas de revistas, ha actuado en los festivales Coachella y Lollapalooza, ha conseguido que uno de sus vídeos fueran los más visto a nivel global en YouTube en 2019 de una artista femenina, ha firmado colaboraciones con marcas como Nike y la campaña "Viva Glam" de MAC y su música ha sido elegida como Mejor Música de la Década por parte de Rolling Stone, Billboard, GQ, The LA Times, Pitchfork y muchas publicaciones más.

Rosalía, que se ha pasado gran parte del año pasado inmersa en el proceso creativo de escribir y grabar su esperado próximo álbum, cerró el 2020 por todo lo alto liderando el grupo de ganadores de Latin Grammys por segundo año consecutivo y colaborando con Travis Scott, Bad Bunny y the Weeknd, convirtiéndose así en la primera artista musical que solo canta en español protagonista de la Portada de la revista Vogue en Estados Unidos y la edición de enero de 2021 de "Vogue Values" fotografiada por Annie Leibovitz. Por si fuera poco, la semana pasada, la Revista Rolling Stone declaró, que su próximo larga duración es uno de los álbumes más esperados de este año.

Por otra parte, la cantante y fenómeno pop de 19 años, Billie Eilish, añade a su récord histórico de Grammys de 2020 cuatro nuevas nominaciones para la 63º entrega anual de Premios Grammy 2021. Billie Eilish fue nominada en cuatro categorías por su canción "Everything i wanted" (Canción del año, Grabación del año, Mejor interpretación pop solista) y el tema oficial de James Bond "No Time To Die"(Mejor canción escrita para medios visuales).

Billie Eilish se ha convertido en una de las grandes estrellas de la escena musical tras el lanzamiento de su single debut "Ocean Eyes" en 2015 y continúa traspasando los límites de la música con su personal sonido que rechaza cualquier clasificación por género. También la artista, anunció que el próximo mes se estrenará en todo el mundo su esperado documental, “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry”, trabajo dirigido por el premiado cineasta R. J. Cutler, la película se estrenará en cines a través de NEON y a nivel mundial en Apple TV+ el 26 de febrero de 2021. También publicará su primer libro personal de fotos, titulado BILLIE EILISH esto tiene fecha de salida del 11 de mayo.