En Campeche, la Secretaría de Salud dejó de vacunar a personal médico que está en primera línea en el combate contra el Covid-19 para comenzar a aplicar las dosis a maestros, confirmó Celia Martínez, presidenta del Colegio de Médicos de la entidad.

La médico acusó que las autoridades no dieron ninguna explicación y comenzaron a repartir las dosis a los docentes, dijo en entrevista con Óscar Mario Beteta, en el noticiero “En los tiempos de la radio”.

“Lo único que se menciona es que no debemos ser egoístas y que la vacuna es para todos, y estoy de acuerdo, pero creo que hay momentos y poblaciones que están más en riesgo, cuántos muertos no ha habido entre nuestros compañeros, enfermeras, químicos; por qué no vacunar a policías, a recolectores de basura, por qué no vacunar a otros sectores que están más en riesgo que los maestros que todavía están haciendo su trabajo en casa”, señaló.

Explicó que únicamente 5 mil 800 de los 11 mil trabajadores de la salud recibieron la vacuna, sin embargo, no se tomaron en cuenta a los médicos y enfermeras del sector privado y otras instituciones públicas.

“Muchos médicos del sector privado se han quedado sin este beneficio, los pacientes ya no van a las instituciones por el temor al contagio y están saturando los servicios privados, y no se les está tomando en cuenta”, comentó.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud ha entregado los listados del personal médico pendiente de recibir la vacuna y se envió un comunicado del gobernador, Carlos Miguel Aysa González para que solicite inmunizar a trabajadores de la salud en instituciones privadas.

Cabe destacar que fue por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador que el fin de semana arrancó el proceso de vacunación de maestros y maestras en Campeche, entidad que desde septiembre se encuentra en Semáforo Epidemiológico Verde.

Lo anterior, para que sea en febrero cuando arranquen las clases presenciales en la entidad, en este sentido, autoridades federales informaron que se aplicaron 12 mil 157 vacunas entre el sábado y el lunes, a docentes de escuelas públicas y privadas.