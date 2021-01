Rusia lanzará en febrero la versión “Sputnik-Light” de su vacuna contra el coronavirus en una sola dosis, según informaron sus productores el viernes en Twitter.

“Vacuna de inyección única J&J, que es básicamente la primera inyección de #SputnikV (vector adenoviral humano 26), mostrando buenos resultados. J&J es esencialmente la primera mitad de Sputnik V. También lanzaremos la vacuna de un componente en febrero, la llamamos Sputnik Light.#SputnikLight ¡está viniendo!“, escribieron.

J&J single shot vaccine, which is basically just the 1st shot of #SputnikV(human adenoviral vector 26), showing good results. J&J is essentially the 1st half of Sputnik V. We will also launch the one component vaccine in Feb - we named it Sputnik Light.#SputnikLight is coming!✌️ https://t.co/sIflw0wKlY