Ganaderos del norte de Chile se encuentran en alerta luego de que más de cincuenta crías de llamas y alpacas fueran atacadas por una criatura identificada con el famoso “chupacabras”.

“Les hace un hoyito al costado del cuello. No le come la carne ni las entrañas. Nunca había visto algo así. Ataca de noche y los animales parecen no defender a la cría”, dijo a los medios locales Luis Choque, uno de los ganaderos de la comuna de Colchane.

“Se ven sólo dos perforaciones a la altura de tórax y nada más, al parecer de ahí succionó el animal”, explicó Andrea Nieto, veterinaria del municipio chileno para investigar las muertes y los ataques misteriosas.

Además, no se han podido encontrar huellas que ayuden a determinar cuáles son las características del atacante. El personal de Fauna que realiza la investigación señaló que faltan precisiones sobre los animales atacados.

El misterio y las características que se conocen hasta ahora de los ataques llevaron a pensar en el “chupacabras”, la criatura mitológica que nunca pudo ser detectada y que, para muchos, es un mito de los pobladores rurales.

Los pobladores de Cochane solicitaron a las autoridades del Servicio Agrícola Ganadero de Chile encontrarlo lo más pronto posible. "Quiero que lo encuentren para que deje de hacer daño", dijo el ganadero Choque.

Con información de Clarín.