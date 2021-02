La actriz estadounidense, Evan Rachel Wood, acusó a través de redes sociales al cantante Marilyn Manson de violencia doméstica y abusos sexuales.

En su cuenta de Instagram, la protagonista de la serie Westworld de HBO, reveló en un comunicado el nombre de su agresor, a quien se ha referido a lo largo de los años cuando afirmaba haber vivido violencia doméstica.

"El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson", escribió la actriz.

La relación de Wood y Manson inició en 2007, cuando ella tenía 19 años y él 38, fue tres años después, en 2010, cuando se comprometieron pero ese mismo año se separaron sin llegar a casarse.

“Comenzó a acecharme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. Ya no vivo con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para denunciar a este peligroso hombre y hacer un llamamiento a las muchas industrias que le han tolerado antes que arruine nuestras vidas”, agregó.

Fue en 2016, en un artículo publicado en The Rolling Stone donde Wood acusó ser víctima de violación y violencia doméstica, sin embargo, en aquel momento no reveló el nombre de su agresor.

Más tarde, en 2019, la actriz impulsó el proyecto de Ley “The Phoenix Act”, para dar mayor cobertura a las víctimas de violencia doméstica. En octubre de 2019, el gobernador de California, Gavin Newsom promulgó dicha ley.