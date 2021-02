En últimas horas, un video de una nueva agresión policiaca a una menor de nueve años ha levantado críticas e indignación por los métodos empleados por las fuerzas de seguridad de Estados Unidos.

Las imágenes muestran el sometimiento de los uniformados a una niña afroamericana, quien se encuentra esposada y posteriormente le rocían gas pimienta, el hecho ocurrió en Rochester, en el noreste de Estados Unidos.

Al respecto, la policía de la localidad del estado de Nueva York, alegaron que la niña padecía una crisis mental y que presuntamente había amenazado con matar a su madre y después suicidarse.

Six (!) @CityRochesterNY police officers handcuff nine-year-old girl and proceed to pepper spray her because she's upset and calling for her father. Graphic. pic.twitter.com/mlvQoH0oUl