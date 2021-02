Ante el olvido para reactivar la economía del sector de la higiene personal, dueños y trabajadores de baños públicos de vapor marcharon por las calles de Puebla para solicitar a las autoridades estatales y municipales la reapertura de sus negocios y condonación de impuestos por la crisis provocada por el Covid-19.

Hasta este martes 2 de febrero, la Industria de la Cámara de Baños del Estado de Puebla ha perdido 500 empleos directos por el cierre de 70 espacios desde que comenzó la pandemia en la entidad.

#Ahora El presidente de la Cámara de Baños y Balnearios de Puebla, José Rodríguez, pide realizar mesas de trabajo para reabrir después de un año; además quieren condonación de impuestos al 100 por ciento.





El presidente del sector, José Rodríguez urgió a autoridades del gobierno municipal y estatal a que permitan la reapertura de esos centros de higiene personal bajo los programas sanitarios y acciones constantes del control de limpieza de esos espacios.

Además advirtió que ninguna autoridad y funcionarios de ambas instancias gubernamentales tienen la capacidad para aguantar un año sin trabajo al seno de sus familias.

#EnHilo Ante el olvido del gobierno, el presidente de la Cámara de Baños del Estado, José Rodríguez advierte que ningún funcionario del gobierno puede aguantar un año sin trabajo.





Desde la Avenida Juan de Palafox y Mendoza en los alrededores del Palacio Municipal se pidió la condonación de impuestos ante el cobro del 50 por ciento de los refrendos que superan los mil 500 pesos que en estos momentos no tienen porque sus negocios han permanecido cerrados casi un año.

"No hemos trabajado en un año, las autoridades nos quieren cobrar los refrendos al 50 por ciento, es decir mil 700 pesos, pero cómo quieren que paguemos si no tenemos ingresos, es un pago más y en un año no tenemos ingresos, apuesto lo que quieran que ellos (autoridades y funcionarios) no aguantan un año sin trabajo".