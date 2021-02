El asesinato de Jaqueline Castillo, quien era mayordoma de una iglesia en San Pedro Cholula, ha desatado una serie de protestas en exigencia de justicia a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Incluso el presidente municipal, Luis Alberto Arriaga, se unió al llamado para esclarecer los hechos y pidió a las autoridades de la FGE, tipifiquen el delito como feminicidio, para fortalecer las investigaciones.

Jaqueline, de 45 años de edad, fue asesinada a puñaladas dentro de su domicilio, en el barrio de San Juan Calvario, en el municipio de San Pedro Cholula.

La FGE investiga el móvil del homicidio y la identidad del responsable, pero hasta el momento no ha dado información alguna.

El crimen ocurrió a las puertas de su casa ubicada en la Avenida Hidalgo y 7 Sur, muy cerca del Centro de Reinserción Social (Cereso) Regional de Cholula.

Fue a las 21:46 horas del domingo 31 de enero, cuando las corporaciones de emergencia recibieron el reporte de una mujer herida en el domicilio 712. Fue apuñalada cuando fue a abrir la puerta y murió en los brazos de su madre.

Por justicia

Luego del asesinato de Jaqueline Castillo Juárez, ante una protesta para exigir justicia, el presidente municipal de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, se unió al llamado a las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Minutos antes, en rueda de prensa, aclaró que los primeros indicios señalan que se trató de un tema privado el crimen de la mujer de 47 años de edad, encargada de la mayordomía de una de las iglesias del municipio, por lo que era muy querida.

De este modo el alcalde pidió a la FGE unirse a las investigaciones para esclarecer el crimen, al señalar que no se trata de un tema de seguridad pública, sino al parecer un asunto privado.

Incluso pidió a la FGE analizar si encuadra en un tema de feminicidio, al señalar que están a disposición de las autoridades investigadoras las cámaras de seguridad.

A pregunta expresa de la prensa, señaló que sería mezquino y miserable tratar de politizar el tema del crimen de Jaqueline Castillo.

“Hay situaciones que si pretendería que estuvieran claras, primero, el gobierno municipal ha dado todas las facilidades, ayer fue un día de asueto, pero independientemente estuvimos trabajando en el Registro Civil para tener una acta certificada”.

“Se le pidió a la Fiscalía para que les dieran oportunidades a los familiares a entrar al domicilio que está sellado, para recuperar unas identificaciones”, dijo.

“Yo personalmente me uno a la exigencia a la Fiscalía para que haya justicia para Jaqueline, que es el clamor de todos, pero es un tema y me cuesta trabajo mencionarlo, no es parte de la seguridad pública, está dentro del tema privado”, dijo.

“Lo que todos sabemos y que es público, es que la única referencia que tenemos válida, es que la mamá escuchó que alguien tocó la puerta y Jaqueline salió a abrir la puerta de su casa”, aseveró.

Señaló que podría descartarse un robo, ya que no se ha perdido nada, por lo que las indagatorias deben continuar de parte de la FGE.

“Le hemos pedido a la Fiscalía poder trabajar en conjunto, para las líneas de investigación que den con el paradero de él o las personas involucradas”.

“Además pido que se tipifique el tema de género, para que tenga un tema todavía de mayor peso en la investigación, si esto encuadra en un tema de feminicidio, lo determinará la Fiscalía, esto nos puede ayudar más a apresurar la investigación al respecto”, sostuvo.

El clamor

Al mismo tiempo de la rueda de prensa, llegó a las puertas del ayuntamiento una manifestación de alrededor 15 personas de la tercera edad, feligreses de la parroquia de San Juan, donde era mayordoma Jaqueline.

Ahí pidieron justicia en medio de pancartas y gritos, manifestación a la que atendió el alcalde Arriaga Lila.

“Estoy pendiente del tema, tengo conocimiento de todo el asunto, he respetado el tema y dolor de la madre” dijo a los manifestantes, quienes además solicitaron más seguridad en la zona.

“En el año pasado no tuvimos ningún feminicidio, pero estoy pidiendo a la Fiscalía que se tipifique así, para que aceleren todavía más la investigación, estamos colaborando con las cámaras que hay en el lugar y con la FGE que tiene en sus manos las indagatorias”.

“Todo lo que esté en nuestras manos lo vamos a hacer. Este gobierno ha sido muy respetuoso de los mayordomos, de los principales, nos unimos al clamor de justicia por Jaqueline”, dijo finalmente al dar la cara a la manifestación.