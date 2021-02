La revista médica internacional The Lancet ha ganado popularidad en México en tiempos de pandemia por la calidad de artículos y estudios que se han publicado sobre el coronavirus en los últimos meses desde la aparición de la enfermedad. El subsecretario de salud Hugo López Gatell, es una autoridad que hace constantes referencias a esta revista cuando habla de información referente a las vacunas anticovid.

Actualmente posee un apartado especial llamado “Centro de Recursos COVID-19” dónde aparecen artículos, estudios, secciones de opinión y ensayos referentes al tema de manera gratuita. Algunos de los estudios recientemente publicados fueron sobre los resultados del ensayo de fase 3 de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V.

La revista se ha convertido un referente mundial, debido a que cada publicación pasa por estándares “extremadamente altos”, citando en el mismo sitio. Además de que los editores son miembros del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE) y del Comité de Ética de Publicaciones (COPE).

En el 2018, de acuerdo con Journal Citation Reports, la revista tuvo un impacto del 59 por ciento, ubicándose en segundo lugar después de The New England Journal of Medicine en la categoría “Medicina general e interna”.

Un poco de su historia

Lancet lleva casi 200 años informando a la gente sobre temas médicos. Comenzó en 1823 y fue fundada por Thomas Wakley. La revista se ha caracterizado por abordar temas urgentes en la sociedad, iniciar debates, poner la ciencia en contexto e influir en las autoridades de todo el mundo para la toma de decisiones.

The lancet posee una amplia familia de revistas especializadas en temas como oncología, hematología, gastroenterología y hepatología, psiquiatría, VIH, neurología, enfermedades infecciosas, medicina respiratoria, salud global y diabetes y endocrinología.

Con información de Natalia Mora Cruz.