En el municipio de Puebla, “en este momento la fortaleza la tiene el PAN”, reconoció el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, quien además admitió que es el panista Eduardo Rivera Pérez quien tiene los números y encuestas a su favor para ser el candidato al municipio de Puebla.

En entrevista para Intolerancia Diario, el presidente del PRI valoró que si bien el partido cuenta con perfiles “valiosos”, es el ex alcalde de Puebla quien tiene “la fortaleza” en preferencias electorales, por lo que no descartó que el tricolor busque una candidatura común con Acción Nacional, pero hizo votos para que al interior del PAN logren ponerse de acuerdo.

“Siempre lo manifestamos, tenemos valiosos cuadros en el PRI, tenemos grandes liderazgos, pero sabemos que en este momento, la fortaleza la tiene el PAN (…) hoy es notorio que Lalo (Rivera) es quien encabeza las preferencias, también sería un error cerrarnos y cegarnos, si bien tenemos cuadros, también vemos en Lalo a un actor político que tiene números, al final es una decisión del PAN que tendrán que tomar muy fríamente y nosotros apoyar”, dijo Camarillo Medina.

“Hago votos para que en lo interno ellos se puedan poner de acuerdo y después de que ellos hagan un gran acuerdo interno en el PAN, vayan con nosotros; ¿por qué creo que todavía tenemos oportunidad? Porque existen las candidaturas comunes, aunque el PAN registre, podemos acompañarlo en candidatura común”.

Respeto a Pepe Chedraui, pero el PRI no tiene los mejores números: Néstor Camarrillo

Fue en días pasados, el priista José Chedraui Budib anunció a través de un video en redes sociales su interés por convertirse en el candidato a la alcaldía de la capital en las elecciones del próximo 6 de junio. “Sería un gran honor para mí participar por la presidencia municipal de Puebla”, dijo en aquel momento el también empresario.

En este sentido, Néstor Camarillo dijo que desde el tricolor respetan su aspiración, manifestó que es uno de los grandes perfiles que tiene el partido, sin embargo, admitió que los números no favorecen al partido en el municipio.

“Pepe (Chedraui) es un gran cuadro, lo manifesté en las redes sociales (…) sabe que es un gran amigo y que el PRI tiene un gran reconocimiento en él, seguramente tiene trazada su ruta no solamente a la candidatura, sino a ganar, entonces nosotros respetamos su aspiración, pero debo reconocer que no tenemos los mejores números”, comentó el dirigente estatal.

Ahora, tras darse a conocer la decisión de la Comisión Estatal Permanente del PAN, Camarillo Medina dijo que se deberá esperar a conocer la postura tanto de José Chedraui como de Eduardo Rivera y los diferentes actores políticos panistas.

“Vamos a estar atentos en ver qué posición tiene Pepe (Chedraui) después de ver que posiblemente se puede fracturar esta alianza en la capital y saber del otro lado qué dice Lalo Rivera o qué dicen otros panistas que también han manifestado su intención”, expuso.

“No me encarto, pero tampoco me descarto” a diputación local plurinominal

Cuestionado sobre si solicitaría licencia para dejar la dirigencia del PRI y buscar una posición como diputado de representación proporcional en la Cámara de Diputados, así como lo hizo su homóloga panista, Genoveva Huerta Villegas, rechazó buscar un escaño en la Cámara Baja, pero no rechazó que este se diera en el Congreso del Estado.

Sin embargo, resaltó que esperarán a las indicaciones de la dirigencia nacional del PRI, quien valorará si los dirigentes en las entidades podrán aspirar a ocupar una curul como plurinominales.

“Hay un inicio de la política que dice ‘no me encarto, pero tampoco me descarto’, ahorita todavía no están en la mesa las posibilidades de ser o no candidato de representación proporcional (…) Sí descarto ir de diputado federal plurinominal porque no es mi intención, pero en el tema local todavía hay tiempo de tomar una decisión sabia (…) En el caso de los dirigentes tendrá que ser una decisión nacional, donde se valore si los dirigentes podrán participar en esa posición o no, estaremos atentos a la línea nacional”, finalizó.