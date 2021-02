El diputado por Morena, Emilio Maurer Espinosa, enfrentó verbalmente a Héctor Alonso Granados, quien culpó a la legislatura de que se haya disparado el número muertos por Covid-19 en Puebla, presuntamente, por no haber aprobado el uso de cubrebocas. Maurer respondió “tus declaraciones Héctor, es no tener madre”, además, dijo que su odio hacia el gobernador Luis Miguel Barbosa es porque no le dio el gran puesto que pidió.

En asuntos Generales, durante la sesión ordinaria, Emilio Maurer reprobó que Héctor Alonso critique a Gabriel Biestro, culpándolo de lo que pasa Puebla cuando "se ha fajado y sí cuenta con el apoyo del gobernador".

“Porque tú no cuentas con el apoyo del señor gobernador, porque cuando le pediste tú un puesto muy alto, él no te lo dio, y por eso tomaste la línea de ir contra todo lo que dice o piensa el gobernador”, acusó.

“Vamos a ser correctos por el bien de los poblanos, y no tratar de lucirte, ni esconderte detrás de una curul”.

#Política Emilio Maurer y Héctor Alonso se exhiben en la sesión del Congreso de Puebla.



Vía Paco Sánchez

"Te equivocas, Emilio"

En respuesta a los señalamientos, Alonso Granados indicó: “No tengo desacuerdos con el gobernador por un puesto, he sido secretario, subsecretario, delegado federal en varios estados, no es por un puesto las diferencias, por un puesto, sino por la falta de acción. No Emilio, no te equivoques, te alineas y dejas de ejercer tu libertad de pensar y de decir para estar beneficiándote de los acuerdos con el gobierno del estado y su departamento de compras, yo no hago eso, no he vendido despensas, ni me beneficio como otros de esa relación con el gobierno del estado", dijo.

Asimismo, en la sesión Alonso Granados lamentó que el Congreso no enviara un extrañamiento al director de la Procuraduría Federal del Consumidor, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, por la agresión en contra del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Dijo que el funcionario no solo le faltó el respeto al gobernador, sino al estado, ya que se dirigió a quien representa a Puebla y, a pesar de las diferencias que puede haber con el Ejecutivo no se vale que haya ese tipo de ofensas.

Ridícula discusión

Mientras la diputada del Partido Acción Nacional, Mónica Rodríguez della Vecchia, calificó de ridículo discutir si lo quiere o no el gobernador, pues al final lo que importaba era sacar los exhortos de manera inmediata para que los ayuntamientos apoyen con la distribución del oxígeno medicinal.

Cuestionó que los legisladores de Morena estén actuando hasta ahora, e insistió en que "a nadie le importa si uno es o no el consentido del gobernador".

Rocío García Olmedo dijo que lamentaba que se fuera tan omisos para atender las necesidades que hoy viven las familias poblanas, e insistió en los tres exhortos, pese a que se pidió la dispensa de trámite se votó en contra.

Dijo que las iniciativas son un simple discurso de preocupación pero denunció ponen pretextos para sacarlos adelante.