A escasos cuatro días de que venza el plazo para el registro de aspirantes a presidencias municipales por Morena, los alcaldes de San Andrés y San Pedro Cholula, Karina Pérez Popoca y Luis Alberto Arriaga, mantienen en suspenso la decisión si irán por la reelección.

En entrevistas por separado, los ediles cholultecas, indicaron que esperarán hasta los últimos días para ver si se registran, al coincidir en señalar que lo que les ocupa ahora es solamente el trabajo al frente de sus ayuntamientos.

La semana pasada, el partido del que ambos alcaldes emanaron, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) lanzó su convocatoria para la selección de candidatos para las elecciones del 6 de junio.

El trámite será de manera virtual, debido a la epidemia del coronavirus, según la convocatoria publicada.

Los aspirantes a las presidencias municipales, tienen como fecha límite el domingo 7 de febrero, a las 11:59 de la noche, se advierte en el documento.

A diferencia de otros partidos, no se hará el registro de planillas completas para las presidencias municipales, ya que especifica claramente que deben hacerlo de manera separada los que buscan una alcaldía y quienes aspiran a las sindicaturas y regidurías.

La página para los registros es https://morena.si/proceso-electoral-2020-2021, donde se encuentran los espacios para llenar con todos los requisitos que ese instituto político solicita a sus aspirantes.

Posteriormente la Comisión Nacional de Elecciones llevará a cabo una revisión de cada una de las solicitudes, lo cual significa valorar y calificar los perfiles de todos los aspirantes a alcaldías, diputaciones locales, sindicaturas y regidurías.

Dentro de la convocatoria se advierte que la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional pueden cancelar o negar el registro a quien incurra en violación grave de las reglas en el estatuto y a la convocatoria.

Además tienen prohibido realizar acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de dirección u otros aspirantes o protagonistas, también se les impide cometer actos de violencia física contra otros integrantes o el patrimonio del partido.

Los tiempos

El presidente municipal de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga, señaló que le da gusto que los tiempos de su partido estén presentes, pero aún está analizando si se registra para buscar la reelección.

“Estamos analizando, en los próximos días la fecha límite es el domingo, puedes inscribirte en línea y hay que esperar todavía, en esos días el tema de la inscripción o la no inscripción”, dijo.

“A mí lo que me da gusto es que mi partido esté ya listo y echando en marcha lo que viene para el próximo proceso electoral".

Entrevistado luego de un recorrido por la zona afectada por una plaga en el cerro Zapotecas, señaló que no daría opiniones en el tema político para no revolver los asuntos.

“No me gustaría que me anden castigando por hablar bien de mi partido, no tengo otra cosa que decir, mejor en su momento nos sentemos juntos, hagamos una charla política en un horario que me lo permita”, dijo.

Indicó que se lleva bien con todos los aspirantes a la presidencia municipal cholulteca, pero él esperará los tiempos.

-¿El fin de semana entonces determinará?

-Sí, y vamos a platicar, ya buscaremos un espacio para hablar de política en general, pero ahora no es el momento, no es el tiempo, respetando la investidura de presidente municipal.

“Si digo sí o si digo no, lo que sea va a ser utilizado en mi contra, entonces mejor dejémoslo ahí y respetemos los tiempos”, aseveró.

El hermoso silencio

La alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, también sigue sin destaparse, luego de que en entrevista a diversos medios de comunicación, señaló que ella se encuentra en su proceso administrativo al frente del ayuntamiento, por lo que dijo desconocer los tiempos que fijó Morena.

“Soy una servidora pública, me mandata una ley y en esa ley soy respetuosa”, aseveró.

-¿Hay aspiraciones?

-Creo que todo el mundo las tenemos, hoy nuestra mejor aspiración es llegar a un nuevo día en medio de esta contingencia sanitaria que vivimos.

Asimismo, descartó que el próximo miércoles pida licencia al cargo: “Creo que todavía no, estoy trabajando y en una dinámica de cumplir con lo que me comprometí por el pueblo de San Andrés Cholula”, dijo.

-¿Pero si se va a registrar?

-Es que eso hay que preguntárselo a los que se van a registrar.

-Por eso…- respondió la prensa.

-En este momento mi dinámica es 24 por 7 siendo presidenta municipal.

De este modo, también aseguró que la guerra sucia en su contra no ha terminado, la que inició desde que tomó el cargo en 2018.

“Es una manera que tienen de comunicarse la clase política con los ciudadanos, pero es una mala manera, quienes venimos de esa ciudadanía estamos cansados”, aseveró.

-¿Pero si te registras, porque hemos visto que ya casi dejas la mesa puesta?- insistió la prensa.

-No hay nada más hermoso que decir, el silencio es un hermoso mensaje.