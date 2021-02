El gobernador Miguel Barbosa Huerta no descartó un proyecto de inversión en alguno de los municipios de la zona conurbada para una Plaza de Toros, ya que esto repercutirá en la derrama económica. Lamentó que en comisiones del ayuntamiento de Puebla se haya aprobado la prohibición de las corridas, que tiene trasfondo electoral, pues Claudia Rivera Vivanco ya anda en campaña, dijo el mandatario.

“Lo que el gobernador del estado les dice a los poblanos es que cuando haya condiciones de salud e higiene, cuando pueda haber reuniones masivas, no me imagino una corrida de toros con 50 personas, el ¡olé! o el ¡torero, torero! No se oye, cuando haya esas condiciones habrá fiesta brava en la zona metropolitana. Qué les parece si vamos pensando en un gran proyecto de inversión privada en un gran foso para corridas de toros en alguno de los municipios de la zona conurbada”, dijo.

El gobernador advirtió que en el caso de aprobarse esta prohibición de las corridas en el Cabildo habrá recursos legales de personas afectadas, pues no sólo se trata de un tema cultural arraigado en comunidades enteras, pues también genera derrama económica provocada por el turismo que generan estos espectáculos y por quienes están detrás de estos eventos.

“Las corridas de toros son un gusto, una afición cultural de mucha tradición y profundidad en el pueblo de México, en algunas zonas mucho más. En Puebla hay varias ganaderías de toros bravos, en Puebla hay afición por la fiesta brava y las autoridades deben permitir la libertad para que cada persona elija sus aficiones, sus gustos, mientras no afecte a la sociedad, lo demás pueden ser muchas formas de simular de promoción personal. Yo espero que el Cabildo tenga la madurez suficiente para no aprobar eso que ya se aprobó en comisiones, yo lo espero, tengo confianza en que eso ocurra. No le hagan mucho caso a la Señora, está en campaña”, dijo.

El mandatario local refirió que en Puebla cuando haya condiciones de salud podrán permitirse estos eventos con reuniones masivas para que las y los poblanos, incluso gente de otros lugares disfrute de estos eventos, pues dijo que las autoridades deben permitir las libertades a la gente.

El mandatario local exhortó a que el Cabildo no apruebe este dictamen aprobado en las comisiones, pues se afectará las libertades de la gente y esto provocará diversos recursos legales.