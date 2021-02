Luego de que se desconectara un refrigerador “por error”, unas mil 160 dosis de coronavirus se echaron a perder en Florida, ya que éstas no se encontraban en temperatura óptima.

El reportero local Ari Hait, informó sobre el lamentable suceso que ocurrió el pasado 22 de enero en Palm Beach.

Fue personal de control quienes se dieron cuenta de que las dosis no se encontraban en la temperatura requerida, por lo que tuvieron que ser destruidas.

More than 1100 doses of the Pfizer vaccine had to be destroyed in Palm Beach County because they got too warm.



The Health Care District says it was all human error. Someone accidentally turned off the power to the refrigerator.



Here’s their full statement. @WPBF25News pic.twitter.com/197IXdUCbI