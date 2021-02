El gobernador, Miguel Barbosa, refirió que la presidenta municipal, Claudia Rivera, "busca sacar provecho" de las obras que ha anunciado, a pesar de que éstas sean un proyecto de la Sedatu y reiteró que no habrá obras en este momento, pues eso significaría movilidad y la entidad esta alerta máxima de Covid-19.

En conferencia de prensa, el mandatario poblano refirió que “los proyectos de Sedatu son de la federación, no del municipio que se quieran utilizar para promoción electoral es otra cosa y también eso no lo voy a permitir, pero la posición del gobierno es porque estamos en Semáforo Rojo”, dijo.

Del gobernador ironizó con el tema y señaló que la alcaldesa "se dio cuenta" que la gente es la que manda.

El mandatario se pronunció por el ejercicio honesto, honrado y eficaz de los recursos públicos, pero en esta ocasión no se permitirán obras porque la entidad está en Semáforo Rojo: “Mientras que estemos en Semáforo Rojo, no habrá obras que se arranquen, que compliquen la movilidad, que compliquen la movilidad, lo demás que no ponga de ejemplo de algo que en Puebla no ocurrió, no hubo obra pública y punto”, dijo.

Cabe recordar que, la inversión de 77 millones de pesos fue anunciada por la Sedatu.