En redes sociales, un supermercado que permite a clientes y trabajadores no portar cubrebocas, ha levantado críticas, pues esta medida viola las restricciones para prevenir contagios de Covid-19.

El video fue tomado por el periodista de la NBC, Sam Brock, en la tienda Oakes Farms Market, en Florida, Estados Unidos, en él, se muestra a un número considerable de personas que no toman ninguna medida de protección.

Esto ocurre mientras que en Florida, en promedio se registran 10 mil nuevos casos al día de coronavirus. El clip cuenta con más de 4 millones de reproducciones y un sinfín de críticas contra el establecimiento y sus clientes.

“Como #Flordia lucha contra la propagación comunitaria de Covid a gran escala, esta es una instantánea de 15 segundos de un supermercado en Nápoles. Muchos empleados y clientes, incluso los mayores, sin máscaras en el interior. El letrero de la tienda afuera cita 'exenciones médicas', no podemos hacer preguntas”, escribió Brock.

As #Flordia fights community spread of COVID on a massive scale, this is a 15-second snapshot of a supermarket in Naples. Many employees and customers- even older ones- with no masks on inside. Store sign outside cites “medical exemptions,” we can’t ask questions. @NBCNews pic.twitter.com/rNUSOPLjeB