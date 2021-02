El Partido Encuentro Solidario (PES) publicó las convocatorias para el proceso interno de selección y elección de candidatas y candidatos a los cargos de diputadas y diputados por el principio de mayoría relativa y representación proporcional al Congreso del Estado y de integrantes de los 217 ayuntamientos, informó el Presidente del Comité Directivo Estatal, Francisco Ramos Montaño, al indicar que se revisará la solvencia moral de los aspirantes.

El dirigente anunció además que en los próximos días se darán a conocer los candidatos a diputados federales por la vía de mayoría relativa, una vez que ha concluido el proceso interno de selección.

Ramos Montaño destacó que el PES estará listo para el proceso electoral del 06 de junio con los mejores candidatos emanados de procesos internos, apegados a la legalidad y transparencia.

“Nuestros perfiles serán liderazgos probados en el plano social, con trabajo de activismo ciudadano y algunos con experiencia en el plano administrativo. Los ciudadanos podrán comparar los perfiles que postulamos con los de los otros partidos. Podrán ver quién es quién. La sociedad muestra un claro rechazo a los políticos tradicionales y a los partidos de siempre”, señaló.

Anunció que antes de entregar una candidatura para el 2021, se tendrá que revisar el financiamiento que recibió cada uno de los aspirantes, a fin de que no haya recursos de procedencia ilícita, una vez que de permitirlo, el partido podría perder su registro de manera automática y no permitirán que se les infiltren candidatos por parte de la delincuencia organizada.

Ramos Montaño indicó que se va a trabajar para que algunos personajes no se aprovechen o quieran engañarlos, además, se pedirán cuentas claras del gasto que hagan los aspirantes para la promoción y posicionamiento, por ello el partido se va a blindar para no tener ningún tipo de intervención por parte de alguna organización delictiva que quiera infiltrar a perfiles que no se sepa de dónde vienen sus recursos.

Insistió en que la ley es clara y si en el proceso de fiscalización se detecta que existen recursos de procedencia ilícita, se pierde el registro.

Al respecto de las convocatorias emitidas por la Comisión Nacional Electoral del PES para el proceso interno de diputados al Congreso del Estado por los principios de mayoría relativa y representación proporcional e integrantes de los 217 ayuntamientos, los aspirantes deberán cubrir los requisitos establecidos además de aprobar el Protocolo de Candidatos, que tiene el objetivo de determinar la solvencia profesional, pública y personal de los perfiles.

El dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario declaró que tienen la fuerza para ganar un número importante de alcaldías en Puebla y diputaciones y van por un mínimo de 30 presidencias municipales en la elección 2021.

Señaló que una vez iniciado el proceso electoral están valorando los perfiles propios y abrieron la puerta para sumar a los ciudadanos que busquen competir por un cargo público y los impulsarán siempre que cumplan con el requisito de honestidad.